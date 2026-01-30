De Cauwer haalt aan wat grandioos verkeerd liep met Evenepoel bij Quick-Step

De situatie rond Remco Evenepoel bij zijn vorige ploeg blijft onderwerp van analyse. In de wielerspecial van Knack wordt toegelicht welke structurele problemen speelden en welke veranderingen hem nu te wachten staan.

Gebrek aan tegenspraak bij Quick‑Step

Volgens Thijs Zonneveld was Evenepoel binnen zijn vorige omgeving te weinig omringd door mensen die hem corrigeerden. Hij omschrijft hem als iemand die uitgesproken communiceert en daardoor soms weerstand oproept.

Zonneveld benadrukt dat er bij Soudal Quick‑Step nauwelijks tegengewicht was wanneer Evenepoel zich publiek uitliet of keuzes maakte die beter anders waren aangepakt. In zijn nieuwe ploeg krijgt hij volgens de analist de kans om te groeien doordat er duidelijkere richtlijnen worden opgelegd en beslissingen strakker worden aangestuurd.

Die nieuwe structuur moet ervoor zorgen dat Evenepoel niet langer alles zelf hoeft te bepalen. De aanwezigheid van ervaren begeleiders moet hem helpen om bepaalde situaties anders te benaderen en om meer houvast te vinden in de dagelijkse werking.

Duidelijke richtlijnen en unieke kans voor Evenepoel

José De Cauwer verwacht dat de nieuwe ploegleiding een andere dynamiek zal creëren. “Dat gaat gebeuren. Met Chief of Sports Dempster Zakkari en strategisch adviseur Allan Peiper, die resoluut de lijnen uitzetten”, aldus de analist.

Hij geeft aan dat deze aanpak Evenepoel meer rust kan bieden, omdat hij in het verleden te veel zelf probeerde te sturen. “De voorbije jaren heeft hij alles en iedereen overruled.” Volgens hem werd het daardoor steeds moeilijker om hem binnen een vaste structuur te houden.



De nieuwe omgeving biedt volgens De Cauwer een kans om dat patroon te doorbreken. “Als je niemand gelooft en het allemaal alleen wilt doen, dan wordt het moeilijk. Dit is nu een kans. Ik geloof erin”, besluit De Cauwer.