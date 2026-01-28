Ongelooflijk hoe Van Aert ook andere crossers inspireert: "Wout is mijn idool"

Wout van Aert is niet alleen door veldritfans graag gezien maar ook door andere crossers die hij af en toe misschien wel tegenkomt. Raul Mira is zo iemand die naar hem opkijkt.

Mira is een 22-jarige veldrijder die voorlopig nog in de beloftencategorie crost. Bij YoSoyNoticia legt het crosstalent uit hoe het hem bevalt. "Ik heb geleerd mezelf te managen, in mezelf te geloven en mezelf te vertrouwen. Bovenal heb ik geleerd dat ik het doe voor mijn plezier, omdat ik het leuk vind. Dit seizoen heb ik mijn fysieke conditie verbeterd, maar vooral mijn mentaliteit."

Mentaal sterk zijn is soms het allerbelangrijkste volgens hem in het veldrijden. Dan helpt het wel om voorbeelden te hebben waar hij naar opkijkt. "Mijn idool is Wout Van Aert, maar mijn rolmodel is Felipe Orts." Wat hij daarmee bedoelt, is dat Orts degene is waar hij zichzelf het meeste mee vergelijkt. Niet onlogisch, aangezien hij een landgenoot is.

Felipe Orts rolmodel voor Spaanse renners

Voor menig veldrittalent is Van Aert wel vaker een idool, maar dat betekent niet dat ze zichzelf de druk willen opleggen om even goed te worden. Zo moet het ook enigszins bekeken worden. Bovendien is Orts ook echt wel uitgegroeid tot een renner die kan stimuleren. "Ik zeg altijd dat er maar één Felipe is", zegt Mira over zijn rolmodel.

Orts is dit seizoen het meest opgevallen met zijn derde plaats in de Wereldbekermanche in Benidorm, achter Mathieu van der Poel en Thibau Nys. "Zijn succes motiveert me enorm om zelf ook vooruitgang te blijven boeken. Felipe is door de jaren heen beetje bij beetje beter geworden. Ik denk dat mijn fysiologie vergelijkbaar is met die van hem."

Ooit crossen tegen idool Van Aert

Lees ook... Nieuwe baas van Remco Evenepoel is hard voor Wout van Aert›

"Om hetzelfde niveau als hij te bereiken, moet ik nog veel meer uren racen in Europa en mijn techniek en kracht verbeteren", beseft Mira. Dan kan hij op termijn doorgroeien naar de elite en misschien wel tegen zijn idool Van Aert crossen.