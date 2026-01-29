📷 German Gomez reageert voor het eerst op dopingschorsing door UCI

De UCI maakte bekend dat German Gomez voorlopig geschorst is wegens een afwijkende dopinganalyse. De Colombiaan reageerde daarna publiekelijk op de situatie.

Dopingschorsing door UCI

Volgens het officiële bericht van de internationale wielerunie werd bij Gomez op 28 december een controle buiten competitie uitgevoerd. Daarbij werd een afwijkende analyse vastgesteld voor boldenon en een metaboliet ervan.

De UCI verwijst naar de dopinglijst van het Wereldantidopingagentschap, waarin boldenon onder de verboden anabole steroïden valt. De renner heeft het recht om een B-staal te laten analyseren. Verdere commentaar wordt door de UCI niet gegeven zolang de procedure loopt.

Gomez reed sinds 2024 voor Team Polti VisitMalta. De ploeg bevestigde dat zijn contract is opgeschort. De Colombiaan wordt uitgesloten van alle teamactiviteiten in afwachting van de uitkomst.

Reactie van Gomez

Gómez publiceerde een verklaring op Instagram waarin hij zijn standpunt toelicht. Hij verwijst naar de timing van de controle, die plaatsvond tijdens zijn herstel na een sleutelbeenoperatie. “Afgelopen 28 december, in mijn periode van inactiviteit na een sleutelbeenoperatie, werd er een routinecontrole uitgevoerd”, klinkt het. De renner stelt dat hij nooit heeft gekozen voor oneerlijke middelen. “Nooit is het een weg geweest om een doel te bereiken.”

Hij benadrukt dat hij altijd met discipline en inzet heeft gewerkt. “Mijn prestaties zijn altijd het resultaat geweest van discipline, volharding en inspanning. Vanaf dit moment zal ik het proces starten dat nodig is om mijn onschuld te bewijzen.” Hij bedankt zijn ploeg voor het vertrouwen en betreurt de situatie. “Ik betreur ten zeerste de situatie die we doormaken.”





De renner geeft aan dat hij altijd transparant heeft gehandeld. Hij verwijst naar zijn gedrag binnen en buiten competitie als voorbeeldig. De verklaring sluit af met een duidelijke intentie: “Ik zal blijven werken met de wens om dit obstakel op te lossen en zo snel mogelijk sterker terug te keren”, besluit hij.