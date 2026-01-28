Iserbyt heeft het nog altijd zwaar en verklaart Van der Poel nagenoeg onaantastbaar

Iserbyt heeft het nog altijd zwaar en verklaart Van der Poel nagenoeg onaantastbaar
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Eli Iserbyt maakt er geen geheim van dat hij het zwaar heeft na zijn veldritpensioen. Of Van der Poel het WK gaat winnen of niet, daar heeft hij een duidelijke mening over.

Na de aankondiging over het noodgedwongen einde van zijn veldritloopbaan liet Eli Iserbyt weten dat hij het te moeilijk vindt om al naar de veldritten te kijken. Wel volgde hij uit interesse de resultaten van zijn ploegmaats. Het is dan ook bijzonder dat Iserbyt nu wel in Hulst is om eens een kijkje te nemen op het parcours van het WK veldrijden.

De gewezen veldrijder van Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw vertelt daar aan VTM NIEUWS hoe die ervaring gekoppeld is aan het feit dat hij moest stoppen met crossen. "Het blijft nog altijd moeilijk te aanvaarden. Dit hoort erbij om er niet te lang ergens tussen te hangen en wel vooruit te gaan." Het is min of meer deel van zijn verwerkingsproces.

Analyse Iserbyt geen verrassing

Na het parcours te hebben geanalyseerd, is Iserbyt er ook uit wat we komende zondag mogen verwachten. Zijn inschatting is niet heel verrassend voor iedereen die het veldritseizoen al gevolgd heeft. De krachtsverhoudingen worden immers meegenomen naar het WK veldrijden. In principe zet de favoriet straks de puntjes op de i.

"Als we realistisch zijn, wordt het heel moeilijk voor de Belgen om Mathieu van der Poel te bedreigen", brengt Iserbyt een nuchtere boodschap. "Hij rijdt rond met overschot." Die vaststelling hebben anderen ook al gemaakt . Zo wijst ex-renner Ten Dam op de ongelooflijke progressie die Van der Poel geboekt heeft tijdens het veldritseizoen.

Van der Poel wint zonder en misschien zelfs met pech

Lees ook... Klasse apart door razendsnelle progressie: "Wie gaat Van der Poel kloppen in de Omloop?"
"Ik denk dat er - afgezien van pech - weinig aan te doen zal zijn aan Mathieu", besluit Iserbyt. In Maasmechelen hebben we gezien dat Van der Poel zelfs best wat pech kan overwinnen om alsnog naar de zege te rijden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Veldrijden
Laatste nieuws Veldritkalender
Eli Iserbyt
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Klasse apart door razendsnelle progressie: "Wie gaat Van der Poel kloppen in de Omloop?"

Klasse apart door razendsnelle progressie: "Wie gaat Van der Poel kloppen in de Omloop?"

17:00
Roodhooft pakt uit met niet mis te verstane boodschap voor de Belgen op het WK

Roodhooft pakt uit met niet mis te verstane boodschap voor de Belgen op het WK

12:30
Van der Poel en Evenepoel te populair om veilig te trainen? Van Avermaet waarschuwt voor gevaar

Van der Poel en Evenepoel te populair om veilig te trainen? Van Avermaet waarschuwt voor gevaar

15:00
Vingegaard uitdrukkelijk gesteund: begrip voor boosheid en frustratie van de Deen

Vingegaard uitdrukkelijk gesteund: begrip voor boosheid en frustratie van de Deen

16:20
"Nog nooit gezien": Mathieu van der Poel zorgt voor verbazing

"Nog nooit gezien": Mathieu van der Poel zorgt voor verbazing

07:30
🎥 UPDATE: Milan en Lidl-Trek vuren stevige waarschuwing af op Merlier & co en ploeg Pogacar slaat alweer toe

🎥 UPDATE: Milan en Lidl-Trek vuren stevige waarschuwing af op Merlier & co en ploeg Pogacar slaat alweer toe

15:20
Evenepoel krijgt met Belg en concullega naast zich meteen de sleutel in handen bij Red Bull

Evenepoel krijgt met Belg en concullega naast zich meteen de sleutel in handen bij Red Bull

14:00
"Echt rampzalig": bondscoach ziet groot gevaar voor Nys en co op WK veldrijden

"Echt rampzalig": bondscoach ziet groot gevaar voor Nys en co op WK veldrijden

13:30
Kan hij Van der Poel kloppen op het WK? Del Grosso twijfelt niet

Kan hij Van der Poel kloppen op het WK? Del Grosso twijfelt niet

13:00
Evenepoel verklapt het zelf: nog twee extra koersen op zijn programma

Evenepoel verklapt het zelf: nog twee extra koersen op zijn programma

11:30
"Nooit verwacht": Campenaerts stevig verrast bij Visma-Lease a Bike

"Nooit verwacht": Campenaerts stevig verrast bij Visma-Lease a Bike

11:00
"Niet goed voor de sport": Benoot krijgt steun na uitspraak over Pogacar

"Niet goed voor de sport": Benoot krijgt steun na uitspraak over Pogacar

10:00
Nieuwe baas van Remco Evenepoel is hard voor Wout van Aert

Nieuwe baas van Remco Evenepoel is hard voor Wout van Aert

09:00
Opvallend debuut met een reden: Evenepoel zit nu al met zijn hoofd bij de Tour

Opvallend debuut met een reden: Evenepoel zit nu al met zijn hoofd bij de Tour

08:30
De Clercq vreest Van der Poel, maar heeft ook uitstekend nieuws voor één Belg

De Clercq vreest Van der Poel, maar heeft ook uitstekend nieuws voor één Belg

08:00
'Egan Bernal op weg naar een contract voor vier jaar bij deze ploeg'

'Egan Bernal op weg naar een contract voor vier jaar bij deze ploeg'

07:00
"Hij zal dat nooit winnen": Herygers stelt zich vragen bij Van der Poel

"Hij zal dat nooit winnen": Herygers stelt zich vragen bij Van der Poel

27/01
'Joris Nieuwenhuis lijkt verrrassende transfer te gaan maken'

'Joris Nieuwenhuis lijkt verrrassende transfer te gaan maken'

20:30
UCI onverbiddelijk: deze renner wordt voorlopig geschorst na positieve dopingtest

UCI onverbiddelijk: deze renner wordt voorlopig geschorst na positieve dopingtest

21:30
Ploegmaat strooit met grote lof voor Tom Pidcock: "Door hem is de hele ploeg veranderd"

Ploegmaat strooit met grote lof voor Tom Pidcock: "Door hem is de hele ploeg veranderd"

20:00
Greg Van Avermaet heeft boodschap voor wielertoeristen: "Dat doe je voor of na de training"

Greg Van Avermaet heeft boodschap voor wielertoeristen: "Dat doe je voor of na de training"

19:00
📷 Met deze indrukwekkende tijdritmachine zal Remco Evenepoel debuteren voor Red Bull

📷 Met deze indrukwekkende tijdritmachine zal Remco Evenepoel debuteren voor Red Bull

27/01
Tiesj Benoot duidelijk na valpartij Jonas Vingegaard: "Het mag gewoon niet"

Tiesj Benoot duidelijk na valpartij Jonas Vingegaard: "Het mag gewoon niet"

27/01
Mysterie om nieuwigheid bij Visma-Lease a Bike: "Je zult het wel zien in de wedstrijden of op training"

Mysterie om nieuwigheid bij Visma-Lease a Bike: "Je zult het wel zien in de wedstrijden of op training"

27/01
Cian Uijtdebroeks krijgt omstreden nieuwe ploegmaat bij Movistar

Cian Uijtdebroeks krijgt omstreden nieuwe ploegmaat bij Movistar

27/01
Topvorm net voor het WK: Van der Poel verklapt zijn geheim

Topvorm net voor het WK: Van der Poel verklapt zijn geheim

27/01
Ronde van Vlaanderen: deze teams krijgen een wildcard in 2026

Ronde van Vlaanderen: deze teams krijgen een wildcard in 2026

27/01
AlUla Tour: Belgische sprinter moet het hoofd buigen voor Jonathan Milan in openingsrit

AlUla Tour: Belgische sprinter moet het hoofd buigen voor Jonathan Milan in openingsrit

27/01
Tim Merlier krijgt nieuwe domper te verwerken in 2026

Tim Merlier krijgt nieuwe domper te verwerken in 2026

27/01
Dumoulin doet boekje open over "verstikkende atmosfeer" bij Visma-Lease a Bike

Dumoulin doet boekje open over "verstikkende atmosfeer" bij Visma-Lease a Bike

27/01
"Vluchtauto staat klaar": Van der Haar rijdt WK mogelijk niet uit

"Vluchtauto staat klaar": Van der Haar rijdt WK mogelijk niet uit

27/01
Mag België dromen van wereldtitel? Bondscoach spreekt duidelijke taal

Mag België dromen van wereldtitel? Bondscoach spreekt duidelijke taal

27/01
Wat kunnen zijn concurrenten doen? Van der Poel geeft gouden raad voor het WK

Wat kunnen zijn concurrenten doen? Van der Poel geeft gouden raad voor het WK

26/01
Geen premie voor zilver en brons op WK: broers Roodhooft onthullen waarom

Geen premie voor zilver en brons op WK: broers Roodhooft onthullen waarom

27/01
Het houdt niet op: ook Jay Vine krijgt slecht nieuws na botsing met kangoeroe

Het houdt niet op: ook Jay Vine krijgt slecht nieuws na botsing met kangoeroe

27/01
Visma-Lease a Bike reageert met stevige boodschap op valpartij Vingegaard

Visma-Lease a Bike reageert met stevige boodschap op valpartij Vingegaard

27/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Jonas Vingegaard Rasmussen Angelo De Clercq Thibau Nys Tibor Del Grosso Jonathan Milan Jay Vine Tiesj Benoot Sven Nys Greg Van Avermaet Gerben De Knegt Joris Nieuwenhuis Egan Bernal Niels Vandeputte Wout Van Aert Christoph Roodhooft Victor Campenaerts Maxim Van Gils Lars Van Der Haar

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved