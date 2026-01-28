Iserbyt heeft het nog altijd zwaar en verklaart Van der Poel nagenoeg onaantastbaar

Eli Iserbyt maakt er geen geheim van dat hij het zwaar heeft na zijn veldritpensioen. Of Van der Poel het WK gaat winnen of niet, daar heeft hij een duidelijke mening over.

Na de aankondiging over het noodgedwongen einde van zijn veldritloopbaan liet Eli Iserbyt weten dat hij het te moeilijk vindt om al naar de veldritten te kijken. Wel volgde hij uit interesse de resultaten van zijn ploegmaats. Het is dan ook bijzonder dat Iserbyt nu wel in Hulst is om eens een kijkje te nemen op het parcours van het WK veldrijden.

De gewezen veldrijder van Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw vertelt daar aan VTM NIEUWS hoe die ervaring gekoppeld is aan het feit dat hij moest stoppen met crossen. "Het blijft nog altijd moeilijk te aanvaarden. Dit hoort erbij om er niet te lang ergens tussen te hangen en wel vooruit te gaan." Het is min of meer deel van zijn verwerkingsproces.

Analyse Iserbyt geen verrassing

Na het parcours te hebben geanalyseerd, is Iserbyt er ook uit wat we komende zondag mogen verwachten. Zijn inschatting is niet heel verrassend voor iedereen die het veldritseizoen al gevolgd heeft. De krachtsverhoudingen worden immers meegenomen naar het WK veldrijden. In principe zet de favoriet straks de puntjes op de i.

"Als we realistisch zijn, wordt het heel moeilijk voor de Belgen om Mathieu van der Poel te bedreigen", brengt Iserbyt een nuchtere boodschap. "Hij rijdt rond met overschot." Die vaststelling hebben anderen ook al gemaakt . Zo wijst ex-renner Ten Dam op de ongelooflijke progressie die Van der Poel geboekt heeft tijdens het veldritseizoen.

Van der Poel wint zonder en misschien zelfs met pech

"Ik denk dat er - afgezien van pech - weinig aan te doen zal zijn aan Mathieu", besluit Iserbyt. In Maasmechelen hebben we gezien dat Van der Poel zelfs best wat pech kan overwinnen om alsnog naar de zege te rijden.