Ralph Denk houdt zich niet in over de confrontatie met Patrick Lefevere

Ralph Denk blikt terug op de lange periode waarin hij Remco Evenepoel probeerde binnen te halen. Hij reageert tegelijk op de kritiek van Patrick Lefevere.

Achtergrond bij de komst van Evenepoel

Denk geeft aan dat de interesse in Evenepoel al jaren bestond. Hij benadrukt dat de eerdere afwijzingen nooit tot teleurstelling leidden. “Ik ga ook nooit beweren dat hij tijd verloren heeft bij Soudal Quick‑Step”, stelt Denk ook in Het Nieuwsblad.

Volgens hem bewees het palmares van de renner dat zijn vorige ploeg een belangrijke rol speelde in zijn ontwikkeling. Hij verwijst wel naar het WK voor junioren in Innsbruck, waar Evenepoel twee titels behaalde.

Denk erkent dat hij toen niet verwachtte dat de overstap naar het hoogste niveau zo snel zou verlopen. “Dat hij in 2019 meteen op het hoogste niveau zou presteren, was voor mij een verrassing”, gaat hij verder. Hij benadrukt dat zijn waardering voor de renner vanaf het begin aanwezig was.

Reactie op kritiek van Lefevere

Patrick Lefevere uitte in het verleden scherpe woorden over de aanhoudende interesse van Denk. De Duitse teambaas reageert daar nuchter op. “Het kan geen kwaad dat er af en toe wat discussie is tussen teambazen, toch”, lacht hij. Hij ziet dergelijke spanningen als onderdeel van de sport en vergelijkt het met andere competitieve omgevingen.

Denk benadrukt dat de rivaliteit niet persoonlijk is. “Ach, zie het als een wedstrijdje tussen mij en Patrick.” Hij onderstreept dat hij respect heeft voor de verwezenlijkingen van zijn collega. “Ik heb veel respect voor wat hij bereikt heeft”, besluit Denk.