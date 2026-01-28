Klasse apart door razendsnelle progressie: "Wie gaat Van der Poel kloppen in de Omloop?"

Klasse apart door razendsnelle progressie: "Wie gaat Van der Poel kloppen in de Omloop?"
Foto: © photonews

Mathieu van der Poel heeft het weer klaargespeeld. De verwondering over zijn snelle progressie tijdens het veldritseizoen is oprecht. Volgens Laurens ten Dam is hij niet enkel klaar om opnieuw wereldkampioen veldrijden te worden maar ook om binnen een maand de Omloop te winnen.

De voormalige wegrenner beschrijft in de podcast Live Slow Ride Fast de evolutie van Van der Poel tijdens het cross-seizoen. "Wij hebben hem in Namen gezien. Daar won hij ook, maar puur op routine en door te weten hoe je een koers afmaakt. Nu kan hij doen wat hij wil", ziet Ten Dam een groot verschil. Nu wint Van der Poel zelfs als hij veel pech heeft. 

Van der Poel heeft zo'n progressie gemaakt dat hij op het juiste moment weer over een uitstekende vorm beschikt. Het is volop genieten om hem bezig te zien. "Als je hem door die bochten ziet gaan... Hij gaat er zo hard doorheen. Als hij eenmaal een paar seconden heeft, dan ga je het niet meer dichtrijden." Kortom: hij heeft zijn zaakjes goed op orde.

Van der Poel bouwt een grote motor op

Het was belangrijk om die vooruitgang te boeken. "Hij was nog niet super in het begin, maar dan wint hij toch al. Dan rijdt hij die klimmetjes omhoog op zijn basis, maar dat echte scherpe en 25 seconden sneller zijn in een rondje dan de rest, kon hij toen nog niet. Hij heeft zo’n grote motor opgebouwd: hij kan met drie of vier specifieke trainingen een piekje leggen."

Hij kan zelf die piek weer laten afvlakken met wat langere trainingen. "Met een paar intervaltrainingen richting Omloop bij wijze van spreken legt hij dan weer een piekje." Van der Poel heeft al eens laten vallen dat hij mogelijk voor het eerst aan de start komt in de Omloop, maar hierover nog geen beslissing nam. "Als je hem ziet rijden… Wie gaat hem daar kloppen?"

Ook voor Van der Poel hard werken

Lees ook... Roodhooft pakt uit met niet mis te verstane boodschap voor de Belgen op het WK
Ten Dam benadrukt echter dat het ook voor Van der Poel enorm hard werken is om in conditie te geraken. Van der Poel doet het er soms makkelijk uitzien, maar zijn succes is naast zijn enorme talent enkel te danken aan zijn harde arbeid.

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

