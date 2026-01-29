AlUla Tour: Belg vijfde bergop, andere betrokken bij zware crash aan 100 km per uur

De eerste aankomst bergop in de AlUla Tour leverde een stevige koersdag op. Een zware valpartij en een sterke Belgische prestatie bepaalden het verloop van de derde etappe.

Vansevenant in top vijf na explosieve slotklim

De derde rit van de AlUla Tour kende lange tijd een voorspelbaar koersbeeld. Pas in de finale veranderde dat abrupt door een crash in een afdaling waar snelheden tot ongeveer honderd kilometer per uur werden gehaald. Daarbij was ook Laurenz Rex betrokken. Hij liep duidelijke verwondingen op, maar bereikte wel de finish.

Na 142 kilometer volgde de slotklim naar Bir Jaydah, een beklimming van ruim vijf kilometer. Jan Christen probeerde vroeg te versnellen, maar zijn aanval hield geen stand. Vooraan sprintte Yannis Voisard vervolgens naar de ritzege, voor Afonso Eulalio en Sergio Higuita. Mauri Vansevenant kwam zes seconden later binnen en eindigde als vijfde.

Voisard pakt rit en leiderstrui

Voor Voisard betekende de overwinning zijn tweede profzege. Door zijn sterke optreden neemt hij ook de leiding in het algemeen klassement over van Jonathan Milan, die al vroeg op de slotklim moest lossen. Eulalio volgt op vier seconden, Higuita op zes seconden en Vansevenant staat vijfde op zestien seconden.

De Belgische renner blijft daarmee goed geplaatst voor de komende dagen. De wedstrijd telt nog twee etappes, waaronder een laatste kans voor de sprinters op vrijdag. Zaterdag wacht de koninginnenrit met aankomst bovenop de steile Skyviews van Harrat Uwayrid. Die etappe zal vermoedelijk beslissend worden voor de eindstand.