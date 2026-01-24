🎥 Vernon bezorgt nieuwe ploeg eerste zege in Australië, titelverdediger geeft op

In de Tour Down Under heeft Ethan Vernon de voorlaatste etappe gewonnen. In een ingekorte koninginnenetappe was hij de sterkste in een oplopende sprint.

Door temperaturen boven de 40 graden en een te groot risico op brandgevaar werd de koninginnenetappe van de Tour Down Under stevig aangepast. Willunga Hill werd geschrapt en de etappe werd ingekort van 176 km naar 130.8 km.

Vernon breekt de ban voor NSN

In die voorlaatste etappe liep het wel mis voor Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates-XRG), de titelverdediger en nummer twee in het klassement. De Ecuadoraans kampioen kwam ten val en moest opgeven.

In de lastige sprint toonde de Brit Ethan Vernon zich de sterkte, het is de eerste zege voor zijn nieuwe ploeg NSN Cycling Team. Dat is de opvolger van Israel-Premier Tech, dat na veel protest zijn Israelische identiteit losliet.

Brennan komt er weer niet aan te pas

Vernon haalde het in de sprint voor Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM) en de Nieuw-Zeelander Laurence Pithie (Red Bull-BORA-hansgrohe). Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike) kwam er opnieuw niet aan te pas, hij werd veertiende.

Zondag staat nog een heuvelachtige slotrit van 169 kilometer in Stirling op het programma. Jay Vine verdedigt een voorsprong van iets meer dan een minuut op Mauro Schmid en Harry Sweeny.



