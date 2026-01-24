Zware valpartij zet WK-deelname Wyseure op losse schroeven en ook zorgen over mogelijke breuk

Zware valpartij zet WK-deelname Wyseure op losse schroeven en ook zorgen over mogelijke breuk
Foto: © photonews

Een domper van jewelste met het oog op het WK voor Joran Wyseure. Bondscoach Angelo Declercq zal zich ook afvragen of hij nog een wijziging moet doorvoeren aan de Belgische WK-selectie.

Na de start van de Wereldbekermanche in Maasmechelen liep het mis voor de 25-jarige Wyseure. De veldrijder van Crelan-Corendon schoot uit zijn klikpedaal. Hij bevond zich nog altijd op het stuk asfalt aan de start en finish toen hij tegen de grond ging en ook de dranghekken raakte. Vervolgens kwamen er enkele andere crossers over hem heen.

Om maar aan te geven: dit was een enorme harde klap. Het soort crash dat veel ergere gevolgen kan hebben dan de modale valpartij uit een veldrit. De opgave van Wyseure was onmiddellijk een feit. Hij bleef ook lang op het asfalt zitten. Dat was zelfs nog steeds het geval toen de eerste crossers opnieuw passeerden na de eerste ronde.

Hulpdiensten moeten Wyseure bijstaan

De speaker riep in Maasmechelen de hulpdiensten om om naar de start af te zakken. Dat gebeurde ook effectief. De ambulanciers probeerden om Wyseure bij te staan, maar het duurde dus een hele tijd om hem daar weg te halen. Tijdens de VRT-uitzending knoopte co-commentator Paul Herygers daar ook reeds enkele conclusies aan vast.

"Dat is niet goed", zei hij toen bleek dat Wyseure lang op het asfalt bleef zitten. "Als je dan ook wat bleek wordt, kan dat een teken zijn van een sleutelbeenbreuk." Ruben Van Gucht vreesde bijgevolg ook voor de WK-deelname van Joran Wyseure. Laatstgenoemde zit in de selectie, maar nu wordt zijn deelname wel twijfelachtig.

Pijn aan linkerarm bij Wyseure


Volgens de eerste informatie bij Sporza had ploegleider Kris Wouters laten weten dat Wyseure vooral pijn had aan de linkerarm en zich ook niet helemaal bewust was van wat er precies gebeurde. Vervolgens werd Wyseure afgevoerd naar het ziekenhuis.

