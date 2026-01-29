Meteen zorgen voor Remco Evenepoel? "Dat ben ik gewoon"

Remco Evenepoel rijdt vanmiddag zijn eerste koers van het jaar. Het wordt een ploegentijdrit op Mallorca en de inzet is bijzonder hoog.

Winterprogramma

Evenepoel gaf aan dat de intensiteit van zijn winterprogramma hoger lag dan gebruikelijk. “Het was aanpassen om elke dag die kwaliteit in mijn trainingen te leggen”, vertelt hij meteen aan Het Nieuwsblad. Hij benadrukte dat hij nauwelijks rustige dagen kende en dat zijn lichaam nu beter reageert op zware inspanningen.

De korte maar krachtige sessies lijken hem goed te liggen, al houdt hij zich op de vlakte over eventuele concurrenten. De trainingen werken in ieder geval, zo gaf onze landgenoot mee. De renner voelt zich duidelijk thuis binnen zijn nieuwe ploegstructuur.

Hij wil zijn vorm zo snel mogelijk omzetten in resultaten. De ploegentijdrit in Mallorca ziet hij als een eerste kans om dat te tonen. Hoewel een individuele tijdrit hem nog beter zou liggen, vindt hij de huidige opdracht een geschikte test richting de Tourstart.

Ploegentijdrit en rolverdeling

Evenepoel benadrukte dat de ploeg sterk aan de start verschijnt. “Een resultaat is altijd belangrijk.” De selectie bestaat uit meerdere hardrijders, waardoor de verwachtingen hoog liggen. De jonge Lorenzo Finn vervangt de zieke Vlasov en krijgt meteen een zware opdracht in zijn debuutkoers, maar heeft geen problemen om met die druk om te gaan.

Lees ook... Remco Evenepoel spreekt klare taal over eerste koers van het jaar›

Dat alles niet volgens plan verloopt door de ziekte van Vlasov neemt Evenepoel er maar bij. Volgens Evenepoel beschikt de negentienjarige over voldoende niveau om zijn taak uit te voeren. Zelf neemt hij langere kopbeurten voor zijn rekening om het geheel te ondersteunen. “De ploeg een beetje dragen”, klinkt het. “Maar dat ben ik gewoon in een ploegentijdrit”, besluit hij.