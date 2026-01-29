📷 Ex-winnaar van de Vuelta en Touretappes verdachte in dossier van vier moorden

📷 Ex-winnaar van de Vuelta en Touretappes verdachte in dossier van vier moorden

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het Colombiaanse gerecht heeft een formele stap gezet in een dossier dat al jaren sluimert. De voormalige wielerkampioen Luis Herrera wordt nu officieel onderzocht.

Onderzoek naar gedwongen verdwijning

Het openbaar ministerie in Colombia bevestigde dat er een gerechtelijk onderzoek loopt naar Herrera en zijn broer, zo schrijft L'Equipe. De autoriteiten koppelen het dossier aan feiten uit 2002, waarbij vier landbouwers verdwenen.

Volgens de aankondiging beschikt het parket over aanwijzingen die hun betrokkenheid moeten staven. Het tweetal is beschuldigd van het contacteren van leden van de boerengroep van Casanare om enkele bewoners te ontvoeren.

De twee broers moeten zich begin februari verantwoorden voor de aanklacht. De mogelijke strafmaat voor dit misdrijf is aanzienlijk en kan oplopen tot meerdere decennia cel. De zaak kwam opnieuw in beweging nadat twee voormalige paramilitairen eerder belastende verklaringen aflegden.

Vondst van lichamen

Het parket meldde dat twee lichamen in 2008 werden teruggevonden en recent aan de families werden overgedragen. De andere twee slachtoffers zijn nog steeds niet gelokaliseerd. De ex-paramilitairen, die reeds veroordeeld zijn, koppelen de begraafplaats aan een terrein dat aan Herrera zou toebehoren.

Herrera, winnaar van de Vuelta in 1987 en drie ritten in de Tour de France, ontkent elke betrokkenheid. Hij meldde zich vorig jaar vrijwillig bij de autoriteiten om zijn standpunt toe te lichten. Volgens hem is de beschuldiging ongegrond en bedoeld om zijn reputatie te schaden.

De voormalige renner blijft bij zijn ontkenning en stelt dat hij volledig wil meewerken aan het onderzoek. De komende hoorzitting moet duidelijk maken welke vervolgstappen het gerecht plant in dit dossier.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender

Meer nieuws

OFFICIEEL Ploegleider geschorst, al ondervindt die daar geen hinder van

OFFICIEEL Ploegleider geschorst, al ondervindt die daar geen hinder van

11:00
📷 German Gomez reageert voor het eerst op dopingschorsing door UCI

📷 German Gomez reageert voor het eerst op dopingschorsing door UCI

10:00
Remco Evenepoel spreekt klare taal over eerste koers van het jaar

Remco Evenepoel spreekt klare taal over eerste koers van het jaar

08:30
Eli Iserbyt heeft na afscheid al een nieuwe job beet

Eli Iserbyt heeft na afscheid al een nieuwe job beet

08:00
OFFICIEEL Ritwinnaar en geletruidrager verlengt contract tot 2029

OFFICIEEL Ritwinnaar en geletruidrager verlengt contract tot 2029

07:30
Ongelooflijk hoe Van Aert ook andere crossers inspireert: "Wout is mijn idool"

Ongelooflijk hoe Van Aert ook andere crossers inspireert: "Wout is mijn idool"

20:30
Evenepoel dichter bij Pogacar en Vingegaard? Geloof en nuance bij Vanmarcke: "Jaar verloren" Interview

Evenepoel dichter bij Pogacar en Vingegaard? Geloof en nuance bij Vanmarcke: "Jaar verloren"

18:30
Klasse apart door razendsnelle progressie: "Wie gaat Van der Poel kloppen in de Omloop?"

Klasse apart door razendsnelle progressie: "Wie gaat Van der Poel kloppen in de Omloop?"

17:00
Vingegaard uitdrukkelijk gesteund: begrip voor boosheid en frustratie van de Deen

Vingegaard uitdrukkelijk gesteund: begrip voor boosheid en frustratie van de Deen

16:20
🎥 UPDATE: Milan en Lidl-Trek vuren stevige waarschuwing af op Merlier & co en ploeg Pogacar slaat alweer toe

🎥 UPDATE: Milan en Lidl-Trek vuren stevige waarschuwing af op Merlier & co en ploeg Pogacar slaat alweer toe

15:20
Van der Poel en Evenepoel te populair om veilig te trainen? Van Avermaet waarschuwt voor gevaar

Van der Poel en Evenepoel te populair om veilig te trainen? Van Avermaet waarschuwt voor gevaar

15:00
Evenepoel krijgt met Belg en concullega naast zich meteen de sleutel in handen bij Red Bull

Evenepoel krijgt met Belg en concullega naast zich meteen de sleutel in handen bij Red Bull

14:00
"Echt rampzalig": bondscoach ziet groot gevaar voor Nys en co op WK veldrijden

"Echt rampzalig": bondscoach ziet groot gevaar voor Nys en co op WK veldrijden

13:30
Kan hij Van der Poel kloppen op het WK? Del Grosso twijfelt niet

Kan hij Van der Poel kloppen op het WK? Del Grosso twijfelt niet

13:00
Roodhooft pakt uit met niet mis te verstane boodschap voor de Belgen op het WK

Roodhooft pakt uit met niet mis te verstane boodschap voor de Belgen op het WK

12:30
Evenepoel verklapt het zelf: nog twee extra koersen op zijn programma

Evenepoel verklapt het zelf: nog twee extra koersen op zijn programma

11:30
"Nooit verwacht": Campenaerts stevig verrast bij Visma-Lease a Bike

"Nooit verwacht": Campenaerts stevig verrast bij Visma-Lease a Bike

28/01
"Niet goed voor de sport": Benoot krijgt steun na uitspraak over Pogacar

"Niet goed voor de sport": Benoot krijgt steun na uitspraak over Pogacar

28/01
Nieuwe baas van Remco Evenepoel is hard voor Wout van Aert

Nieuwe baas van Remco Evenepoel is hard voor Wout van Aert

28/01
Opvallend debuut met een reden: Evenepoel zit nu al met zijn hoofd bij de Tour

Opvallend debuut met een reden: Evenepoel zit nu al met zijn hoofd bij de Tour

28/01
De Clercq vreest Van der Poel, maar heeft ook uitstekend nieuws voor één Belg

De Clercq vreest Van der Poel, maar heeft ook uitstekend nieuws voor één Belg

28/01
"Nog nooit gezien": Mathieu van der Poel zorgt voor verbazing

"Nog nooit gezien": Mathieu van der Poel zorgt voor verbazing

28/01
'Egan Bernal op weg naar een contract voor vier jaar bij deze ploeg'

'Egan Bernal op weg naar een contract voor vier jaar bij deze ploeg'

28/01
UCI onverbiddelijk: deze renner wordt voorlopig geschorst na positieve dopingtest

UCI onverbiddelijk: deze renner wordt voorlopig geschorst na positieve dopingtest

27/01
'Joris Nieuwenhuis lijkt verrrassende transfer te gaan maken'

'Joris Nieuwenhuis lijkt verrrassende transfer te gaan maken'

27/01
Ploegmaat strooit met grote lof voor Tom Pidcock: "Door hem is de hele ploeg veranderd"

Ploegmaat strooit met grote lof voor Tom Pidcock: "Door hem is de hele ploeg veranderd"

27/01
Greg Van Avermaet heeft boodschap voor wielertoeristen: "Dat doe je voor of na de training"

Greg Van Avermaet heeft boodschap voor wielertoeristen: "Dat doe je voor of na de training"

27/01
📷 Met deze indrukwekkende tijdritmachine zal Remco Evenepoel debuteren voor Red Bull

📷 Met deze indrukwekkende tijdritmachine zal Remco Evenepoel debuteren voor Red Bull

27/01
Tiesj Benoot duidelijk na valpartij Jonas Vingegaard: "Het mag gewoon niet"

Tiesj Benoot duidelijk na valpartij Jonas Vingegaard: "Het mag gewoon niet"

27/01
Mysterie om nieuwigheid bij Visma-Lease a Bike: "Je zult het wel zien in de wedstrijden of op training"

Mysterie om nieuwigheid bij Visma-Lease a Bike: "Je zult het wel zien in de wedstrijden of op training"

27/01
Cian Uijtdebroeks krijgt omstreden nieuwe ploegmaat bij Movistar

Cian Uijtdebroeks krijgt omstreden nieuwe ploegmaat bij Movistar

27/01
Ronde van Vlaanderen: deze teams krijgen een wildcard in 2026

Ronde van Vlaanderen: deze teams krijgen een wildcard in 2026

27/01
AlUla Tour: Belgische sprinter moet het hoofd buigen voor Jonathan Milan in openingsrit

AlUla Tour: Belgische sprinter moet het hoofd buigen voor Jonathan Milan in openingsrit

27/01
Tim Merlier krijgt nieuwe domper te verwerken in 2026

Tim Merlier krijgt nieuwe domper te verwerken in 2026

27/01
"Hij zal dat nooit winnen": Herygers stelt zich vragen bij Van der Poel

"Hij zal dat nooit winnen": Herygers stelt zich vragen bij Van der Poel

27/01
Dumoulin doet boekje open over "verstikkende atmosfeer" bij Visma-Lease a Bike

Dumoulin doet boekje open over "verstikkende atmosfeer" bij Visma-Lease a Bike

27/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Jonas Vingegaard Rasmussen Angelo De Clercq Jonathan Milan Tiesj Benoot Greg Van Avermaet Wout Van Aert Eli Iserbyt Sep Vanmarcke Michael Vanthourenhout Adrie Van Der Poel Mees Hendrikx Sjoerd Bax Gerben De Knegt Thomas Pidcock Ben Healy Joris Nieuwenhuis Niels Vandeputte Egan Bernal

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved