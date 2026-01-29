📷 Ex-winnaar van de Vuelta en Touretappes verdachte in dossier van vier moorden

Het Colombiaanse gerecht heeft een formele stap gezet in een dossier dat al jaren sluimert. De voormalige wielerkampioen Luis Herrera wordt nu officieel onderzocht.

Onderzoek naar gedwongen verdwijning

Het openbaar ministerie in Colombia bevestigde dat er een gerechtelijk onderzoek loopt naar Herrera en zijn broer, zo schrijft L'Equipe. De autoriteiten koppelen het dossier aan feiten uit 2002, waarbij vier landbouwers verdwenen.

Volgens de aankondiging beschikt het parket over aanwijzingen die hun betrokkenheid moeten staven. Het tweetal is beschuldigd van het contacteren van leden van de boerengroep van Casanare om enkele bewoners te ontvoeren.

De twee broers moeten zich begin februari verantwoorden voor de aanklacht. De mogelijke strafmaat voor dit misdrijf is aanzienlijk en kan oplopen tot meerdere decennia cel. De zaak kwam opnieuw in beweging nadat twee voormalige paramilitairen eerder belastende verklaringen aflegden.

Vondst van lichamen

Het parket meldde dat twee lichamen in 2008 werden teruggevonden en recent aan de families werden overgedragen. De andere twee slachtoffers zijn nog steeds niet gelokaliseerd. De ex-paramilitairen, die reeds veroordeeld zijn, koppelen de begraafplaats aan een terrein dat aan Herrera zou toebehoren.

Herrera, winnaar van de Vuelta in 1987 en drie ritten in de Tour de France, ontkent elke betrokkenheid. Hij meldde zich vorig jaar vrijwillig bij de autoriteiten om zijn standpunt toe te lichten. Volgens hem is de beschuldiging ongegrond en bedoeld om zijn reputatie te schaden.





De voormalige renner blijft bij zijn ontkenning en stelt dat hij volledig wil meewerken aan het onderzoek. De komende hoorzitting moet duidelijk maken welke vervolgstappen het gerecht plant in dit dossier.