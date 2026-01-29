OFFICIEEL Ploegleider geschorst, al ondervindt die daar geen hinder van

Fabrizio Guidi is voor een week geschorst na twee overtredingen tijdens de Tour Down Under. De maatregel heeft nauwelijks praktische gevolgen voor zijn wedstrijdplanning.

Overtredingen en opgelegde sanctie

De ploegleider van UAE Emirates XRG liep zijn eerste waarschuwing op in de tweede rit van de Australische ronde. De jury noteerde dat hij de voorschriften rond het gebruik van voertuigen en de instructies van de organisatie niet naleefde.

In de vijfde etappe volgde een identieke inbreuk, wat automatisch leidde tot een tweede gele kaart. Volgens het reglement resulteert dat binnen één rittenkoers in een diskwalificatie en een schorsing van zeven dagen.

Guidi mocht daardoor niet meer plaatsnemen in de volgwagen tijdens de slotrit. Zijn schorsing ging dezelfde dag in en loopt tot en met de daaropvolgende zaterdag. De UCI bevestigde dat de sanctie onmiddellijk van kracht werd na de tweede overtreding.

Beperkte impact op zijn programma

Hoewel de maatregel formeel is, treft ze Guidi nauwelijks in zijn werkzaamheden. De Italiaan verblijft momenteel in Australië en zijn eerstvolgende koers als ploegleider is de Cadel Evans Great Ocean Road Race. Die vindt plaats op de dag dat zijn schorsing afloopt, waardoor hij opnieuw inzetbaar is.



De ploeg hoeft daardoor geen aanpassingen te doen aan de begeleiding voor de komende wedstrijden. De timing van de schorsing maakt dat Guidi geen enkele wedstrijd hoeft te missen. Het reglement voorziet wel strengere maatregelen bij herhaling. Een derde gele kaart binnen dertig dagen zou leiden tot een langere schorsing.