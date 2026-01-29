"Ze hebben het opgegeven": groot gevaar voor Vingegaard bij Visma Lease a Bike

De keuze van Jonas Vingegaard om dit jaar de Giro te rijden, leidt tot stevige reacties. Twee analisten plaatsen de beslissing van Visma‑Lease a Bike in een bredere context.

Giro‑deelname van Jonas Vingegaard

Volgens Thijs Zonneveld wijst de kalenderkeuze op een duidelijke koerswijziging binnen de ploeg. Hij benadrukt dat de focus verschuift van de Tour naar andere doelen. “Dat die nu de Giro rijdt, betekent dat ze het bij Visma opgegeven hebben om de Tour te winnen”, klinkt het in de wielerspecial van Knack.

Daarmee verwijst hij naar de opeenvolgende duels die de voorbije jaren het seizoen kleurden. Zonneveld noemt het jammer dat een heruitgave van die confrontaties mogelijk uitblijft. Hij ziet de beslissing als een strategische keuze die logisch kan zijn, maar toch een opvallende breuk vormt met eerdere ambities. De ploeg lijkt hiermee een andere prioriteit te leggen voor 2026.

Druk op Vingegaard

José De Cauwer bekijkt de situatie vanuit het perspectief van de renner zelf. Hij wijst op de zware verwachtingen die de voorbije jaren op Vingegaard rustten. “Heel het team vroeg van hem dingen die hij eigenlijk niet kon”, klinkt het.

De Cauwer benadrukt dat het uitzonderlijk is dat een renner twee keer een koers wint die volgens hem buiten bereik lag. “Dat hebben Vingegaard en zijn ploeg twee keer gerealiseerd”, gaat hij verder in zijn analyse.



Volgens De Cauwer is het belangrijk dat de ploegleiding realistisch blijft in de communicatie naar de Deen. “Het is cruciaal dat ze hem bij Visma nu niet blijven wijsmaken dat hij de betere is”, besluit hij. Hij waarschuwt dat onrealistische verwachtingen kunnen leiden tot verlies van plezier en een gevoel van falen wanneer resultaten uitblijven.