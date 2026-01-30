Van Aert spreekt met lof over Van der Poel en vreest voor de Belgen

Wout van Aert denkt dat het WK veldrijden zondag snel beslist zal zijn. Hij ziet geen enkele reden waarom de Nederlander lang zou wachten om alleen weg te rijden.

Zelf zal Wout van Aert niet aan de start staan van het WK veldrijden, maar hij heeft zondag wel een rustdag gepland zodat hij alles kan volgen. En Mathieu van der Poel wellicht voor de achtste keer wereldkampioen ziet worden.

Van Aert ziet Van der Poel WK snel beslissen

"Je kan het niet spannender maken dan het is", zegt Van Aert in de podcast Live Slow Ride Fast. Want Van Aert zag in Maasmechelen hoe Van der Poel nog sterker leek te zijn dan in de kerstperiode. "Echt indrukwekkend om te zien."

Van Aert verwacht ook niet dat de strijd om de wereldtitel lang zal duren. "Wanneer het erom draait, heb ik Mathieu nog nooit weten wachten en ik zie geen enkele reden waarom dat nu anders zou zijn."

Strijden voor tweede plaats tegen Van der Poel

Van der Poel heeft dan ook al meer dan één keer laten zien dat hij een uur alleen kan rijden. Zilver lijkt dus het hoogst haalbare voor de andere crossers aan de start en Van Aert weet perfect hoe dat voelt.

Hij heeft Van der Poel al zijn hele carrière als tegenstander, maar gaf zich nooit gewonnen voor hij over de finish kwam. "Ik zal altijd tot aan het gaatje gaan om hem te proberen te volgen of daar toch alles aan doen."