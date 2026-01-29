25 stuks bagage en fietsen verdwenen: EK begint met miserie voor Kopecky en co

Het EK baanwielrennen in Konya start onder moeilijke omstandigheden voor de Belgische delegatie. Lotte Kopecky werkt er een uitzonderlijk druk programma af met vijf disciplines.

Druk schema voor Kopecky op EK baanwielrennen

Kopecky neemt deel aan de ploegenachtervolging, afvalling, individuele achtervolging, puntenkoers en ploegkoers. Ze keert terug naar de piste na een jaar zonder EK‑deelname en na haar wervelbreuk vorig najaar. De piste vormt opnieuw een belangrijk onderdeel van haar voorbereiding na een minder wegseizoen.

Haar eerste optreden volgt in de kwalificaties van de ploegenachtervolging. De Belgische vrouwen kunnen op de snelle piste mogelijk het nationale record benaderen. Kopecky vervangt Shari Bossuyt in de kwalificaties, maar laat de eerste ronde en eventuele medaillerace aan zich voorbijgaan om zich te richten op de afvalling, een discipline waarin ze al meerdere wereld- en Europese titels behaalde.

Combinatie van disciplines en slotdag

Twee dagen later combineert Kopecky de individuele achtervolging met de puntenkoers. De achtervolging reed ze nog niet eerder op een groot kampioenschap, maar ze brak recent wel het Belgische record op het BK. In Konya rijdt ze eerst de kwalificaties en bij een plaats in de top vier volgt een medaillewedstrijd. Later op de dag staat ook de puntenkoers op het programma, een discipline waarin ze al vier internationale titels verzamelde.

Op de slotdag vormt ze opnieuw een duo met Shari Bossuyt in de ploegkoers. Het duo werd in 2022 wereldkampioen, maar kon door de schorsing van Bossuyt niet deelnemen aan de Olympische Spelen. Kopecky won eerder ook in 2017 de wereldtitel ploegkoers met Jolien D’hoore.

Problemen met bagage

De Belgische selectie reisde woensdag al gedeeltelijk af naar Konya, maar bij aankomst bleek een groot deel van de bagage verdwenen. In totaal raakten 25 stuks zoek, waaronder fietsen en ander materiaal, zo klinkt het bij Het Nieuwsblad. Ook andere landen meldden ontbrekende bagage. Belgian Cycling hoopt dat alles snel terechtkomt. Kopecky reist zelf pas vrijdag naar Turkije.