Angelo De Clercq doet smeekbede aan weergoden voor WK veldrijden

Bondscoach Angelo De Clercq blikt vooruit op het WK-parcours in Hulst. Hij benadrukt dat bepaalde weersomstandigheden het verloop van de wedstrijden kunnen beïnvloeden.

Technische impact van regen

De passage aan de Keldermanspoort wordt volgens De Clercq een cruciaal punt. Het traject loopt er eerst steil omhoog en daarna scherp omlaag, waardoor renners volgens hem onvermijdelijk moeten afstappen.

Hij geeft aan dat neerslag het karakter van de wedstrijd kan veranderen. “Laat het nog maar een beetje regenen, ook zaterdag en zondag”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. De ondergrond blijft volgens hem altijd berijdbaar, maar een nat oppervlak zorgt voor een gladde bovenlaag.

Die omstandigheden maken het parcours technischer. De Clercq benadrukt dat zware modder niet te verwachten valt door de harde bodem. De regen zou vooral zorgen voor extra technische uitdagingen, wat volgens hem het karakter van een klassieke cross versterkt.

Voordeel voor Belgische jeugd

De bondscoach ziet in die omstandigheden een mogelijk voordeel voor de jongere categorieën. Hij verwijst naar landen die traditioneel sterke wegrenners afleveren bij junioren en beloften. “Hoe gladder, hoe technischer de omloop, en hoe meer ze hun kwaliteiten kunnen uitspelen.”



Belgische renners zoals Giel Lejeune en Yordi Corsus hebben volgens hem een achtergrond die beter aansluit bij technische crossomstandigheden. De Clercq benadrukt dat de technische moeilijkheidsgraad bepalend kan zijn voor het wedstrijdverloop. Een gladde ondergrond vraagt meer stuurvaardigheid en ervaring in veldrijspecifieke situaties.