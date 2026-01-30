Herygers ziet duidelijke favoriete voor het WK en zegt ook waarom

Zaterdag strijden de vrouwen om de regenboogtrui in het Nederlandse Hulst. Lucinda Brand domineerde het seizoen en is voor Paul Herygers ook de topfavoriete op het nieuwe parcours.

Slechte voorbereiding van Brand op WK

De generale repetitie voor het WK in Hulst verliep voor Lucinda Brand niet goed. De Nederlandse viel voor het eerst in meer dan 60 crossen nog eens naast het podium en werd pas tiende in Maasmechelen.

Voor Hoogerheide moest ze dan weer forfait geven door een blessure aan de kuit. Al denkt Paul Herygers niet dat Brand nog iets te zoeken had in Hoogerheide, ze had het eindklassement van de Wereldbeker al binnen.

"Maar je moet wel iets verzinnen, hé", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Toch is Brand nog altijd zijn topfavoriete voor het WK en dat door het parcours. En dat parcours is anders dan de voorbije jaren in Hulst.

Herygers ziet WK-parcours op maat van Brand

Op een nieuw stuk zag Herygers een strook van twaalf seconden rechtdoor, met daarna een bocht en opnieuw twaalf seconden rechtdoor. "Dat is Brandgetint, een echt Brandsector", stelt Herygers.

Dat Brand dit seizoen al achttien keer won, speelt voor Herygers geen rol. Want op het WK wordt alles in één uur beslist. "Alles of niets. En ja, er liggen kapers op de kust." Herygers ziet vooral Puck Pieterse, maar denkt dat Brand het door het parcours toch zal halen.