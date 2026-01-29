Remco Evenepoel spreekt klare taal over eerste koers van het jaar

Remco Evenepoel werkt zijn eerste koersdag van het nieuwe seizoen af. De ploeg gebruikt de openingswedstrijd om processen en materiaal te verfijnen.

Eerste testmoment van het jaar voor Evenepoel

Red Bull–BORA–hansgrohe startte recent aan het Europese luik van het seizoen. Voor Evenepoel en Florian Lipowitz is het vandaag de eerste competitiedag van 2026. De ploeg kiest bewust voor een ploegentijdrit als opener, een discipline die dit jaar extra gewicht krijgt door de Tourstart in Barcelona. De technische voorbereiding daarop loopt al sinds het begin van de winter.

De Trofeu Ses Salines vormt de eerste echte gelegenheid om die aanpak in wedstrijdomstandigheden te toetsen. Het is tegelijk het debuut van Evenepoel in zijn nieuwe teamkleuren. Ook Lipowitz verschijnt voor het eerst aan de start. Beiden beginnen meteen in een format dat volledige afstemming binnen de ploeg vereist.

Evenepoel benadrukt dat de intensiteit van een ploegentijdrit meteen hoog ligt. “Het seizoen beginnen met een ploegentijdrit is iets bijzonders”, vertelt hij in een mededeling aan onze redactie. De korte duur en het directe volle vermogen maken de discipline volgens hem veeleisend. Hij verwijst naar het verschil met een klassieke rit, waar het tempo geleidelijk wordt opgebouwd. “Hier is het meteen voluit: zo’n 25 minuten volledig door.”

Focus op afstelling richting juli

De ploeg koppelt aan deze wedstrijd vooral een leerdoel. Evenepoel geeft aan dat de dag belangrijk is, maar niet bepalend voor het seizoen. “Donderdag is een belangrijke dag, maar niet de belangrijkste van het seizoen.” De nadruk ligt op het verzamelen van informatie richting juli. “Als we de juiste conclusies kunnen trekken voor juli, is het oké om nu fouten te maken.”

Naast Evenepoel en Lipowitz bestaat de ploeg uit Mattia Cattaneo, Nico Denz, Gianni Moscon en Maxim Van Gils. Ook Lorenzo Finn krijgt een plaats in de selectie om ervaring op te doen binnen de structuur van het team. De ploeg gebruikt de wedstrijd om rollen en volgorde in de rotaties verder te verfijnen.