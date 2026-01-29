Eerste koers van het jaar voor Remco Evenepoel levert meteen knallende overwinning op

Remco Evenepoel reed vanmiddag zijn eerste officiële koers voor zijn nieuwe werkgever Red Bull-BORA-hansgrohe. Het leverde meteen een eerste overwinning op voor onze landgenoot.

Evenepoel kwam met Red Bull-BORA-hansgrohe in actie tijdens de Trofeo Ses Salines, die met een ploegentijdrit uitpakte. De verwachtingen in het Duitse kamp zijn groot, zeker omdat deze discipline ook de opener van de Tour de France van dit jaar is.

Onze landgenoot zette zich meteen op kop van zijn team in de tijdrit van 23,8 kilometer. Het was Jayco-AlUla dat de beste tussentijd van alle ploegen had aan het eerste tussenpunt halfweg. Evenepoel en co volgden op 2 seconden.

Aan de finish moest Jayco-AlUla hun beste tijd echter prijsgeven toen de laatste ploegen aan bod kwam. Movistar onder leiding van Mas was 13 seconden sneller aan de meet. Dan was het nog wachten op Red Bull-BORA-hansgrohe.

Evenepoel legde er de pees op, waardoor er twee renners moesten afhaken in het tweede deel van de tijdrit. Onze landgenoot beukte er hard op in en met zijn vieren reden ze naar de finish.

Lees ook... "Jullie, Vlamingen, zijn werkelijk ongelooflijk": Baas van Evenepoel houdt zich niet in
Het was afwachten op de tijd van Red Bull-BORA-hansgrohe. De ploeg van Evenepoel was nog vier seconden sneller dan Movistar. Enkel UAE Team Emirates moest toen nog binnenlopen, maar zijn volgden al op ruime afstand. En zo pakte Evenepoel meteen zijn eerste zege in zijn nieuwe shirt.

