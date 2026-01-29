Eli Iserbyt heeft na afscheid al een nieuwe job beet

Het voorbije jaar werd voor Eli Iserbyt gekenmerkt door medische tegenslag en een onverwacht einde van zijn carrière. Toch zet hij nu een nieuwe stap in het veldrijden, zij het in een andere rol.

Gedwongen afscheid van Eli Iserbyt

De West-Vlaming kampte lange tijd met fysieke problemen die zijn prestaties steeds sterker beïnvloedden. Na onderzoek bleek een vernauwing van de liesslagader de oorzaak van zijn aanhoudende klachten. Meerdere ingrepen volgden, maar het gewenste herstel bleef uit. De impact op zijn trainingsarbeid en competitieritme werd te groot om nog op topniveau te functioneren.

Daarop maakte Iserbyt bekend dat een terugkeer naar de elitecategorie niet langer haalbaar was. Zijn beslissing om te stoppen kwam er na overleg met medische specialisten en zijn entourage. De conclusie was duidelijk: topsport was geen realistische optie meer. Het afscheid werd door hem nuchter verwoord, zonder dramatiek, maar met zichtbare berusting.

Nieuwe rol bij het WK

Ondanks het abrupte einde van zijn sportieve loopbaan blijft Iserbyt nauw betrokken bij het veldrijden. Dit weekend verschijnt hij voor het eerst op televisie als analist tijdens het WK in Hulst. Het wordt meteen ook de eerste wedstrijd die hij opnieuw live bijwoont sinds zijn beslissing om te stoppen.

“De vraag kwam van de VRT en ik ben er met plezier op ingegaan”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg. Die uitnodiging biedt hem de kans om zijn ervaring in te zetten in een andere functie binnen de sport. “Ik zal mee de analyse doen van de mannenwedstrijden.”



Hoewel hij nu een eerste stap zet richting een mediacarrière, houdt hij zijn verdere plannen bewust open. Tijdens eerdere gesprekken gaf hij aan dat hij nog geen definitieve keuzes maakt. Hij geeft aan dat het leven beetje bij beetje opnieuw vorm krijgt. Die omslag vraagt tijd, maar biedt tegelijk ruimte om nieuwe mogelijkheden te verkennen.