📷 OFFICIEEL Joris Nieuwenhuis heeft een nieuwe ploeg

Joris Nieuwenhuis heeft een nieuwe ploeg gevonden voor de komende seizoenen. De Duitse formatie Heizomat‑CUBE maakte zijn komst officieel bekend.

Meerjarencontract en sportieve ambities

Heizomat‑CUBE bevestigde via zijn kanalen dat Nieuwenhuis vanaf winter 2026/27 deel uitmaakt van het team. De ploeg koppelt zijn komst aan een duidelijke ambitie om verder te groeien binnen het internationale veldrijden. In de aankondiging wordt benadrukt dat zijn palmares past bij de doelstellingen van de formatie.

Met zijn overstap komt er een einde aan twee seizoenen bij Ridley. Binnen zijn nieuwe ploeg wordt hij een centrale figuur in de verdere uitbouw van het project. De ploeg geeft aan dat zijn aanwezigheid de betrokkenheid bij het veldrijden vergroot en dat hij een belangrijke rol krijgt in de sportieve structuur.

Reactie op transfer

Ploegbaas Stefan Herrmann benadrukt dat de keuze voor Nieuwenhuis zowel sportief als persoonlijk logisch is. Hij verwijst naar de constante prestaties van de renner en ziet zijn komst als een versterking voor de verdere groei van de ploeg.

Nieuwenhuis zelf kijkt uit naar zijn nieuwe omgeving. “Heizomat‑CUBE is het nieuwe hoofdstuk waar ik naar op zoek was”, klinkt het in een persbericht. “Het team groeit elk jaar en het voelt als de juiste omgeving voor mij.”

De Nederlander benadrukt dat hij uitkijkt naar zijn nieuwe uitdaging. “Ik kijk er erg naar uit om nauw samen te werken met het team en CUBE.” Daarmee bevestigt hij dat zijn keuze gebaseerd is op vertrouwen in het project en op de gedeelde langetermijnvisie.



