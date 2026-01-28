Roodhooft pakt uit met niet mis te verstane boodschap voor de Belgen op het WK

De broers Roodhooft hebben met Mathieu van der Poel uiteraard de topfavoriet in hun rangen voor het WK veldrijden in Hulst. Zij zien niet welke Belg de Nederlander van de regenboogtrui kan houden.

Bij de vrouwen hebben de broers Roodhooft met Puck Pieterse en Ceylin Alvarado al zeker twee favorieten voor de wereldtitel. Bij de mannen is de wereldtitel met Mathieu van der Poel al bijna zeker binnen.

Wie doet Van der Poel iets op het WK veldrijden?

De Nederlander steekt gewoon ver boven alles en iedereen uit. Van der Poel is al meer dan twee jaar ongeslagen, won 23 crossen op rij en kon slechts één van zijn laatste 37 crossen niet winnen.

Toch houdt ploegmanager Philip Roodhooft nog een slag om de arm. "Het is een huizenhoog cliché, maar het moet zondag nog gebeuren", zegt hij bij Sporza. Al ziet hij maar één scenario waarin Van der Poel naast de wereldtitel kan grijpen.

Roodhooft vreest voor de Belgen

"Er zal pech mee gemoeid moeten zijn." Als iemand Van der Poel wil kloppen op het WK, dan zal het snel moeten gebeuren. Van zodra Van der Poel op kop rijdt, zal het voor iedereen alle hens aan dek zijn om te kunnen volgen.

"Iedereen zal zijn best doen en de Belgen zullen zeker met een plan aan de start staan. Wat dat plan dan zal zijn? Geen idee. Ja, dat antwoord zegt veel", stelt Roodhooft nog. Aan bondscoach Angelo De Clercq om toch iets te verzinnen.