OFFICIEEL Ritwinnaar en geletruidrager verlengt contract tot 2029

Ben Healy blijft tot 2029 bij EF Education‑EasyPost. De ploeg bevestigt dat hij een centrale rol krijgt in de komende jaren.

Contractverlenging voor Ben Healy

De Ierse ritwinnaar en geletruidrager in de Tour de France van vorig jaar zet zijn handtekening onder een overeenkomst die hem tot het einde van het decennium aan de ploeg bindt.

Sinds zijn komst in 2022 groeide hij uit tot een vaste waarde binnen de selectie. Zijn palmares omvat etappezeges in grote rondes en nationale titels in zowel tijdrit als wegrit. Daarnaast behaalde hij podiumplaatsen in meerdere klassiekers en op het WK.

De ploeg benadrukt dat zijn analytische manier van werken een meerwaarde vormt voor de volledige structuur.

Healy staat bekend om zijn systematische aanpak en zijn bereidheid om wedstrijden vroeg open te breken. Die ingesteldheid wordt door de staf gezien als een motor voor vooruitgang binnen het team.

Ambities voor de komende seizoenen

Healy richt zich in de komende jaren op etappezeges in grote rondes en op succes in Monumenten. Hij verwijst naar de sterke band binnen de ploeg. “Ik ben goede vrienden met de jongens in het team, en dat zorgt voor een aanstekelijke sfeer die iedereen dichter bij elkaar brengt”, klinkt het in een mededeling van de ploeg aan onze redactie.





De samenwerking met de staf speelt volgens hem eveneens een belangrijke rol. “Er is geen wedstrijd of trainingskamp waar je teleurgesteld bent om er te zijn.”

De ploeg rekent op hem als leidende figuur voor de jongere renners. Zijn positie binnen de groep wordt door de staf bevestigd. “Ben is wat we willen als leider.” Die visie onderstreept de verantwoordelijkheid die hij draagt in de begeleiding van talenten.