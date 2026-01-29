Lotte Kopecky verrast Ine Beyen: "Mooi om de andere kant te leren kennen"

Lotte Kopecky verrast Ine Beyen: "Mooi om de andere kant te leren kennen"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lotte Kopecky kende een moeilijk seizoen in 2025. Volgens Ine Beyen was vooral het mentale aspect bepalend voor haar prestaties.

Verlies van motivatie

In de zomer van 2025 gaf Kopecky openlijk toe dat ze het plezier in de sport kwijt was. Tijdens de Tour de France bleef ze wel in koers, maar niet uit eigen ambitie. “Ze deed het niet meer graag, wilde eigenlijk naar huis, maar ze bleef in koers om voor haar ploegmaats te werken”, zegt Ine Beyen in de wielerspecial van Knack.

Die houding werd door Beyen opgemerkt als een breuk met haar gebruikelijke uitstraling. Kopecky toonde zich minder gesloten dan voorheen en gaf blijk van een andere kant van haar persoonlijkheid.

De mentale belasting van een intens seizoen liet duidelijk sporen na. Beyen wijst erop dat het terugvinden van motivatie cruciaal is. “Als ze het plezier terugvindt, zou dat meteen een essentiële overwinning zijn, want ze was haar drive helemaal kwijt.”

Persoonlijke openheid

De publieke uiting van twijfel en vermoeidheid werd door Beyen als opvallend ervaren. “Ergens vond ik het wel mooi om eens de andere kant van Lotte te leren kennen.” De renster, die doorgaans als gereserveerd wordt omschreven, toonde zich in die periode menselijk en kwetsbaar.

Lees ook... 25 stuks bagage en fietsen verdwenen: EK begint met miserie voor Kopecky en co
De verwachting is dat Kopecky in 2026 opnieuw op niveau zal presteren, mits ze haar motivatie hervindt. De signalen van openheid en teamgerichtheid kunnen daarbij een rol spelen. Haar inzet voor ploeggenoten bleef immers intact, ondanks persoonlijke twijfels.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Lotte Kopecky
Ine Beyen

Meer nieuws

25 stuks bagage en fietsen verdwenen: EK begint met miserie voor Kopecky en co

25 stuks bagage en fietsen verdwenen: EK begint met miserie voor Kopecky en co

14:00
AlUla Tour: Belg vijfde bergop, andere betrokken bij zware crash aan 100 km per uur

AlUla Tour: Belg vijfde bergop, andere betrokken bij zware crash aan 100 km per uur

15:00
"Einde van een tijdperk": bekende veldritploeg stopt ermee na dit seizoen

"Einde van een tijdperk": bekende veldritploeg stopt ermee na dit seizoen

13:30
Meteen zorgen voor Remco Evenepoel? "Dat ben ik gewoon"

Meteen zorgen voor Remco Evenepoel? "Dat ben ik gewoon"

13:00
📷 OFFICIEEL Joris Nieuwenhuis heeft een nieuwe ploeg

📷 OFFICIEEL Joris Nieuwenhuis heeft een nieuwe ploeg

12:30
OFFICIEEL Ploegleider geschorst, al ondervindt die daar geen hinder van

OFFICIEEL Ploegleider geschorst, al ondervindt die daar geen hinder van

11:00
📷 German Gomez reageert voor het eerst op dopingschorsing door UCI

📷 German Gomez reageert voor het eerst op dopingschorsing door UCI

10:00
📷 Ex-winnaar van de Vuelta en Touretappes verdachte in dossier van vier moorden

📷 Ex-winnaar van de Vuelta en Touretappes verdachte in dossier van vier moorden

09:00
Remco Evenepoel spreekt klare taal over eerste koers van het jaar

Remco Evenepoel spreekt klare taal over eerste koers van het jaar

08:30
Eli Iserbyt heeft na afscheid al een nieuwe job beet

Eli Iserbyt heeft na afscheid al een nieuwe job beet

08:00
OFFICIEEL Ritwinnaar en geletruidrager verlengt contract tot 2029

OFFICIEEL Ritwinnaar en geletruidrager verlengt contract tot 2029

07:30
Ongelooflijk hoe Van Aert ook andere crossers inspireert: "Wout is mijn idool"

Ongelooflijk hoe Van Aert ook andere crossers inspireert: "Wout is mijn idool"

20:30
Evenepoel dichter bij Pogacar en Vingegaard? Geloof en nuance bij Vanmarcke: "Jaar verloren" Interview

Evenepoel dichter bij Pogacar en Vingegaard? Geloof en nuance bij Vanmarcke: "Jaar verloren"

18:30
Klasse apart door razendsnelle progressie: "Wie gaat Van der Poel kloppen in de Omloop?"

Klasse apart door razendsnelle progressie: "Wie gaat Van der Poel kloppen in de Omloop?"

17:00
Vingegaard uitdrukkelijk gesteund: begrip voor boosheid en frustratie van de Deen

Vingegaard uitdrukkelijk gesteund: begrip voor boosheid en frustratie van de Deen

16:20
🎥 UPDATE: Milan en Lidl-Trek vuren stevige waarschuwing af op Merlier & co en ploeg Pogacar slaat alweer toe

🎥 UPDATE: Milan en Lidl-Trek vuren stevige waarschuwing af op Merlier & co en ploeg Pogacar slaat alweer toe

28/01
Van der Poel en Evenepoel te populair om veilig te trainen? Van Avermaet waarschuwt voor gevaar

Van der Poel en Evenepoel te populair om veilig te trainen? Van Avermaet waarschuwt voor gevaar

28/01
Evenepoel krijgt met Belg en concullega naast zich meteen de sleutel in handen bij Red Bull

Evenepoel krijgt met Belg en concullega naast zich meteen de sleutel in handen bij Red Bull

28/01
"Echt rampzalig": bondscoach ziet groot gevaar voor Nys en co op WK veldrijden

"Echt rampzalig": bondscoach ziet groot gevaar voor Nys en co op WK veldrijden

28/01
Kan hij Van der Poel kloppen op het WK? Del Grosso twijfelt niet

Kan hij Van der Poel kloppen op het WK? Del Grosso twijfelt niet

28/01
Roodhooft pakt uit met niet mis te verstane boodschap voor de Belgen op het WK

Roodhooft pakt uit met niet mis te verstane boodschap voor de Belgen op het WK

28/01
Evenepoel verklapt het zelf: nog twee extra koersen op zijn programma

Evenepoel verklapt het zelf: nog twee extra koersen op zijn programma

28/01
"Nooit verwacht": Campenaerts stevig verrast bij Visma-Lease a Bike

"Nooit verwacht": Campenaerts stevig verrast bij Visma-Lease a Bike

28/01
"Niet goed voor de sport": Benoot krijgt steun na uitspraak over Pogacar

"Niet goed voor de sport": Benoot krijgt steun na uitspraak over Pogacar

28/01
Nieuwe baas van Remco Evenepoel is hard voor Wout van Aert

Nieuwe baas van Remco Evenepoel is hard voor Wout van Aert

28/01
Opvallend debuut met een reden: Evenepoel zit nu al met zijn hoofd bij de Tour

Opvallend debuut met een reden: Evenepoel zit nu al met zijn hoofd bij de Tour

28/01
De Clercq vreest Van der Poel, maar heeft ook uitstekend nieuws voor één Belg

De Clercq vreest Van der Poel, maar heeft ook uitstekend nieuws voor één Belg

28/01
"Nog nooit gezien": Mathieu van der Poel zorgt voor verbazing

"Nog nooit gezien": Mathieu van der Poel zorgt voor verbazing

28/01
'Egan Bernal op weg naar een contract voor vier jaar bij deze ploeg'

'Egan Bernal op weg naar een contract voor vier jaar bij deze ploeg'

28/01
UCI onverbiddelijk: deze renner wordt voorlopig geschorst na positieve dopingtest

UCI onverbiddelijk: deze renner wordt voorlopig geschorst na positieve dopingtest

27/01
'Joris Nieuwenhuis lijkt verrrassende transfer te gaan maken'

'Joris Nieuwenhuis lijkt verrrassende transfer te gaan maken'

27/01
Ploegmaat strooit met grote lof voor Tom Pidcock: "Door hem is de hele ploeg veranderd"

Ploegmaat strooit met grote lof voor Tom Pidcock: "Door hem is de hele ploeg veranderd"

27/01
Greg Van Avermaet heeft boodschap voor wielertoeristen: "Dat doe je voor of na de training"

Greg Van Avermaet heeft boodschap voor wielertoeristen: "Dat doe je voor of na de training"

27/01
📷 Met deze indrukwekkende tijdritmachine zal Remco Evenepoel debuteren voor Red Bull

📷 Met deze indrukwekkende tijdritmachine zal Remco Evenepoel debuteren voor Red Bull

27/01
Tiesj Benoot duidelijk na valpartij Jonas Vingegaard: "Het mag gewoon niet"

Tiesj Benoot duidelijk na valpartij Jonas Vingegaard: "Het mag gewoon niet"

27/01
Mysterie om nieuwigheid bij Visma-Lease a Bike: "Je zult het wel zien in de wedstrijden of op training"

Mysterie om nieuwigheid bij Visma-Lease a Bike: "Je zult het wel zien in de wedstrijden of op training"

27/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Jonas Vingegaard Rasmussen Jonathan Milan Eli Iserbyt Tiesj Benoot Greg Van Avermaet Joris Nieuwenhuis Angelo De Clercq Lotte Kopecky Wout Van Aert Filip Maciejuk Laurens Ten Dam Tadej Pogacar Sep Vanmarcke Michael Vanthourenhout Adrie Van Der Poel Sjoerd Bax Mees Hendrikx Thomas Pidcock

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved