Lotte Kopecky verrast Ine Beyen: "Mooi om de andere kant te leren kennen"

Lotte Kopecky kende een moeilijk seizoen in 2025. Volgens Ine Beyen was vooral het mentale aspect bepalend voor haar prestaties.

Verlies van motivatie

In de zomer van 2025 gaf Kopecky openlijk toe dat ze het plezier in de sport kwijt was. Tijdens de Tour de France bleef ze wel in koers, maar niet uit eigen ambitie. “Ze deed het niet meer graag, wilde eigenlijk naar huis, maar ze bleef in koers om voor haar ploegmaats te werken”, zegt Ine Beyen in de wielerspecial van Knack.

Die houding werd door Beyen opgemerkt als een breuk met haar gebruikelijke uitstraling. Kopecky toonde zich minder gesloten dan voorheen en gaf blijk van een andere kant van haar persoonlijkheid.

De mentale belasting van een intens seizoen liet duidelijk sporen na. Beyen wijst erop dat het terugvinden van motivatie cruciaal is. “Als ze het plezier terugvindt, zou dat meteen een essentiële overwinning zijn, want ze was haar drive helemaal kwijt.”

Persoonlijke openheid

De publieke uiting van twijfel en vermoeidheid werd door Beyen als opvallend ervaren. “Ergens vond ik het wel mooi om eens de andere kant van Lotte te leren kennen.” De renster, die doorgaans als gereserveerd wordt omschreven, toonde zich in die periode menselijk en kwetsbaar.

De verwachting is dat Kopecky in 2026 opnieuw op niveau zal presteren, mits ze haar motivatie hervindt. De signalen van openheid en teamgerichtheid kunnen daarbij een rol spelen. Haar inzet voor ploeggenoten bleef immers intact, ondanks persoonlijke twijfels.