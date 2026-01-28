Evenepoel dichter bij Pogacar en Vingegaard? Geloof en nuance bij Vanmarcke: "Jaar verloren"

Remco Evenepoel rijdt donderdag zijn eerste koers van het jaar. Met Sep Vanmarcke hebben we het over Remco en de kloof met Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard.

Evenepoel rijdt niet langer bij Soudal Quick-Step, de ploeg waar Vanmarcke inmiddels ploegleider is. Een nog groter verschil dan de overstap naar Red Bull is de correcte winter die Remco in principe gehad heeft. Kan dit echt het verschil maken om dichter te komen bij de andere toppers in het rondewerk, met name Pogacar en Vingegaard? Die vraag legde Wielerkrant voor aan Vanmarcke.

"Het kan zeker een verschil maken om die kloof te verkleinen. De winter is de fundering van het seizoen van een renner. Dat moet gerespecteerd worden. Ook als er een blessure is, moet je nog altijd voldoende tijd nemen om op te bouwen. Dat is mijn mening." Vorig seizoen was Evenepoel misschien iets te happig om weer vanaf de Brabantse Pijl te kunnen koersen.

Meer nodig om kloof met Pogacar en Vingegaard te dichten

Een prima winter doormaken, is dus voorwaarde nummer 1 voor succes. "Dan kan een goed seizoen altijd. Met een goede winter zal hij sowieso een ruimere basis hebben om een goed jaar af te werken. Die kloof zal volgens mij verkleind worden. Om die kloof te dichten, zullen er volgens mij nog extra stappen nodig zijn. Dat heeft gewoon een beetje tijd nodig."

Het is een belangrijke nuance die Vanmarcke toevoegt aan de verwachtingen voor Evenepoel. "Hij moet gewoon een gezond en blessureloos jaar tegemoet kunnen gaan. Zo'n zware blessure als vorig jaar mag er niet komen als hij stappen vooruit wil zetten. Hij heeft vorig seizoen een jaartje in zijn ontwikkeling verloren en moet nu weer de tijd krijgen om vooruitgang te boeken."

Geen zorgeloze winter voor Vingegaard

De voormalige prof gelooft er dus wel volop in dat Evenepoel nog progressie kan maken en dichter bij Pogacar en Vingegaard kan sluipen. "Met een gezonde winter komt hij wel een stapje dichter bij die mannen." Die kans lijkt nog groter ten opzichte van een Vingegaard, want die is onlangs ten val gekomen op training en maakt dus geen incidentloze winter mee.