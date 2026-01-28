Ondanks sterkte Van der Poel: Vanthourenhout heeft eigen WK-droom, maar er staan vraagtekens bij

Het is niet enkel Mathieu van der Poel die met ambitie naar het WK trekt. Michael Vanthourenhout doet dat ook, weliswaar met ook een dosis realisme in het achterhoofd. Bovendien is het de vraag of zijn kansen zijn aangetast door een moeilijke voorbereiding.

We spraken met Michael Vanthourenhout na het BK veldrijden eerder deze maand. De veldrijder van Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw hoopte in het laatste deel van het seizoen nog op zoek te gaan naar een overwinning voor de ploeg. Tegelijkertijd erkende hij dat het 'tot aan het WK lastig zou zijn, met Mathieu van der Poel erbij'.

Het besef over de sterkte van Van der Poel is bij de concurrentie dus zeker doorgedrongen. Dat kan ook moeilijk anders, na alweer een nagenoeg perfect veldritseizoen van VDP. Dat betekent niet dat Vanthourenhout zelf geen WK-droom heeft. "Een tweede of derde plaats op een WK is ook heel mooi", benadrukt hij.

Vanthourenhout zat met podiumambities in het hoofd

Van der Poel mag dan wel torenhoog favoriet zijn, dat betekent niet dat de andere WK-deelnemers zonder ambitie aan de start staan. Zeker niet als ze uit België komen. "Ik denk wel dat je ambitie moet hebben, anders moet je daar niet naartoe gaan. Ik ga proberen om daar voor het podium te strijden." Daar is Vanthourenhout duidelijk over.

Alleen is het de vraag wat nu nog van die ambitie overblijft. Op het moment dat Vanthourenhout deze uitspraken deed, was hij immers nog niet ziek. Omdat hij geveld werd door koorts, moest hij terugkeren uit Benidorm zonder ginds te crossen. Het leek vervolgens beter te gaan, maar daarna herviel Vanthourenhout en miste hij Maasmechelen en Hoogerheide.

Invloed van ziekte op WK-kansen Vanthourenhout?

Dat is dus allesbehalve de WK-voorbereiding die je wil meemaken. Ondanks zijn ziekte uit de voorbije weken is het plan nog altijd om het WK te rijden. Het is koffiedik kijken of die ziekte zijn kansen op een podium en een medaille aantast of niet.