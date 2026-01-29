Uitspraak over Sven Nys blijft bij en bondscoach gelooft pas dat Van der Poel stopt als hij het ziet

Wat moeten we denken over de signalen die Mathieu van der Poel uitstuurt? Het record van Sven Nys in de Wereldbeker verbreken, leek hem wel blij te maken. Moeten we de verhalen over al dan niet stoppen met veldrijden dan met een korreltje zout nemen?

Nederlands bondscoach Gerben De Knegt laat aan De Telegraaf alvast weten te kunnen merken dat sommige dingen wel iets met Van der Poel doen. "Mathieu doet altijd wel heel koel over wat hij allemaal bereikt, maar tegelijkertijd hoor je hem ook wel zeggen dat hij heel blij is dat hij dat record van Sven Nys (vijftig wereldbekerzeges, red.) heeft gebroken."

Daar komt bij dat het belangrijkste record van allemaal op het WK in Hulst op het spel staat. "Komende zondag kan hij een nieuwe discussie laten eindigen over wie de grootste ooit is door die achtste wereldtitel te behalen en Eric De Vlaeminck achter zich te laten. Als het Mathieu onverhoopt niet lukt om te winnen, zal hij het ongetwijfeld nog een keer proberen."

Van der Poel wil bovenaan lijstje met meeste wereldtitels staan

De Knegt begrijpt wel dat Van der Poel graag bovenaan dat lijstje wil staan. Zulke zaken prikkelen een sporter nu eenmaal. Als hij zondag geen wereldkampioen wordt, gaat Van der Poel dus door met crossen. Maar wat als die achtste wereldtitel er wel aankomt? In dat geval is het veel minder zeker dat Van der Poel aan veldrijden blijft doen.

"Het is niet aan mij om de toekomst van Mathieu uit te stippelen. Als hij wil fietsen, kan hij natuurlijk altijd meedoen. Maar ik zal het ook wel begrijpen als hij een winter wil overslaan, zodat hij nóg beter kan zijn in het voorjaar." Van der Poel zou die beslissing dan nemen om meer kans te maken tegen Pogacar in de klassiekers.

Voorbehoud aangetekend bij het idee dat VDP zou stoppen

Lees ook... Opvallend: concurrent smeekt Van der Poel ... om te blijven crossen›

De Knegt tekent wel voorbehoud aan bij het idee dat Van der Poel een winter zou overslaan of zelfs zou stoppen met veldrijden. "Of dat echt ook gebeurt, moet ik nog wel zien. Want ik zie ook wekelijks hoeveel plezier hij uit deze sport haalt."