Visma-Lease a Bike reageert met stevige boodschap op valpartij Vingegaard

Visma-Lease a Bike heeft bevestigd dat Jonas Vingegaard op training is gevallen. De Nederlandse ploeg roept ook op om renners met rust te laten op training.

Het gerucht over een valpartij van Jonas Vingegaard op training in Spanje werd op Strava gelanceerd en deed ook de ronde op sociale media. Om verdere geruchten de kop in te drukken, communiceerde Visma-Lease a Bike ook.

Visma-Lease a Bike bevestigt valpartij Vingegaard

"Jonas is maandag gecrasht tijdens een training. Gelukkig is hij oké en heeft hij geen zware blessures opgelopen", klinkt het in een statement van de Nederlandse ploeg op hun sociale media.

Het team komt ook nog met een oproep om renners ruimte te geven als ze aan het trainen zijn. "We willen fans op de fiets oproepen om veiligheid altijd op de eerste plaats te zetten."

"Zowel voor het welzijn van jezelf als anderen. Alsjeblieft, laat renners trainen en geef ze zo veel ruimte en rust als mogelijk is." Vingegaard zou onder druk gezet zijn in een afdaling door een fan en zo gevallen zijn.

Vingegaard begint aan seizoen in UAE Tour

De start van het seizoen van Vingegaard in de UAE Tour op 16 februari lijkt dus niet in gevaar te komen. Daar neemt de Deen het onder meer op tegen Remco Evenepoel en Isaac Del Toro.



