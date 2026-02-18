Volmondig 'ja' gezegd: grote naam uit het Belgische wielrennen heeft heuglijk nieuws

Altijd mooi als er heuglijk nieuws te rapen valt in het Belgische wielrennen. Dat is nu zeker het geval, want Jolien D'hoore gaat in het huwelijksbootje stappen.

Voormalig wielrenster Jolien D'hoore en haar partner Jeroen Braekevelt hebben een foto van hun beide handen en de verlovingsring van Jolien op Instagram geplaatst. "Ze heeft 'ja' gezegd", schrijft Braekevelt er voor alle duidelijkheid bij. Dat is pas nog eens een hele positieve aankondiging: het koppel gaat in het huwelijksbootje treden.

Er komen in de reacties op Instagram dan ook tal van felicitaties, niet toevallig ook uit de wielerwereld. Zo hebben rensters als Julie Van De Velde, Febe Jooris en Lotte Kopecky gereageerd. Van De Velde en Jooris wensten het koppel proficiat. Kopecky maakte met emoticons duidelijk hoe blij ze is dat de liefde zegeviert bij Jolien en Jeroen.

Jolien D'hoore en haar partner beiden betrokken bij de koers

Dat mag zeker en vast zo gesteld worden. Jolien D'hoore en Jeroen Braekevelt zijn reeds de trotse ouders van een dochtertje, Ona. D'hoore is nog altijd betrokken bij de koers als sportief manager van AG Insurance-Soudal. Jeroen is kinesist van beroep en heeft in het verleden al samengewerkt met Belgian Cycling en wielerploeg Uno-X Mobility.

Ze hebben dus allebei een hart voor de koers. Laten we ook niet vergeten welke grootse zaken Jolien D'hoore tijdens haar eigen actieve carrière als wielrenster verwezenlijkt heeft, voornamelijk op de piste. In de ploegkoers werd ze samen met Lotte Kopecky Europees kampioene in 2016 in Parijs en wereldkampioene in 2017 in Hong Kong.

Felicitaties aan Jolien en Jeroen voor hun verloving



Op de Olympische Spelen van 2016 behaalde D'hoore brons in het omnium. Vier jaar later zou ze in het wegwielrennen overigens Gent-Wevelgem op haar naam schrijven. Ook onze redactie feliciteert Jolien en Jeroen alvast met hun verloving.