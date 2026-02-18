Opvallend: ploeg Evenepoel haalt analiste in huis die geregeld te zien was in Vive le Vélo

Remco Evenepoel is met voorsprong de strafste transfer van zijn ploeg. Om ook in de toekomst de grote talenten te kunnen strikken, doet Red Bull een beroep op een analiste met grote bekendheid in de Lage Landen.

Het is een opvallende mededeling die Red Bull-BORA-hansgrohe dinsdag deed. De WorldTour-ploeg heeft de komst van Roxane Knetemann en Michael Hepburn aangekondigd om de scoutingscel te versterken. Zo blijft Red Bull verder inzetten op de ontwikkeling van talent, nadat het ook al een U23-ploeg en juniorenteam op poten zette.

Er komt dus ook een vrouwelijke kijk op de zaken door de komst van Knetemann, die jaren ervaring heeft in het werken met jonge atleten. De voormalige wielrenster is ook uitgegroeid tot een bekend tv-gezicht. Ze was in de eerste plaats wieleranaliste bij de NOS, maar nam tijdens de Tour ook vaak plaats in het VRT-programma Vive le Vélo.

Knetemann denkt ook aan het persoonlijke aspect

"De structuur bij Red Bull-BORA-hansgrohe zorgt voor de ideale omstandigheden om jonge renners verder te ontwikkelen. Niet alleen bij het atleet worden maar ook op persoonlijk vlak. Mijn doel is om talenten te ondersteunen tijdens dit hele proces en hen stap voor stap voor te bereiden op wat het profwielrennen van hen vraagt", aldus Knetemann.

De andere aanwinst in de entourage van Red Bull is Michael Hepburn, die tot eind 2025 zelf nog actief wielrenner was. "Ik kijk ernaar uit om een bijdrage te leveren met mijn ervaring. Scouting draait niet alleen om het identificeren van talent, maar ook om het creëren van de juiste omgeving zodat renners hun potentieel kunnen benutten."

Red Bull zet in op het ontwikkelen van jong talent

Met deze gezamenlijke visie gaan Knetemann en Hepburn aan de slag. De toekomst zal uitwijzen of Red Bull zo voldoende talent kan helpen te ontwikkelen om onder andere op termijn Evenepoel bij te staan in de WorldTour-ploeg.