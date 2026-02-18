Scherp oordeel over ego van ex-trainer van Vingegaard: "Gearriveerd als nobody"

Jonas Vingegaard moet voortaan verder zonder de trainer die heel wat jaren aan zijn zijde heeft gestaan. Tim Heemskerk wilde zich toch net iets te veel manifesteren, oordeelt Thomas Dekker.

In elk geval was het op dit gebied dat het botste met Visma-Lease a Bike, een ploeg die er altijd prat op gaat om als collectief successen te behalen. "In 2019 is hij dolblij dat hij bij deze ploeg mag komen, Merijn Zeeman haalt hem er zelf bij", doet Dekker het verhaal van Heemskerk in de podcast Live Slow Ride Fast. "Hij krijgt Vingegaard toegewezen."

Niemand had toen kunnen denken dat Vingegaard gauw twee keer de Tour zou winnen. "In het begin zie je dat een Tim Heemskerk als een soort van nobody arriveert. Uiteindelijk behaalt hij vooral met Vingegaard grote successen en dan begint het al 'de trainer van' te worden." Heemskerk trainde natuurlijk meerdere renners, maar heeft zijn eigen persoon opgehangen aan Vingegaard.

Dekker zag Heemskerk groter ego krijgen

Dat past moeilijk bij de cultuur van Visma-Lease a Bike, waar in haast elk interview het belang van het collectief benadrukt wordt. "In het begin zie je dat een trainer op sociale media met de hele ploeg op de foto staat en op het einde staat een Heemskerk alleen op de foto met Vingegaard. Er is natuurlijk ook sprake van een ego. Het ego wordt iets groter, je krijgt meer praatjes."

Die evolutie ging dus nog moeilijk samen met het groepsgegeven bij Visma-Lease a Bike. "Het ego van Tim Heemskerk is nu heel anders ten opzichte van 2019." Het blijft dan nog wel jammer dat het tot een breuk komt op een moment dat het wegseizoen eigenlijk al aan de gang is. Dat is toch een verre van ideaal moment om uit elkaar te gaan.

Al langer een zaak-Heemskerk bij Visma-Lease a Bike



Dekker kan dan ook niet geloven dat dit niet al langer in de lucht hing. "In februari knalt het, wanneer blijkt dat Vingegaard de Giro en de Tour moet winnen. Dan zal het de laatste maanden ook al niet lekker hebben gezeten."