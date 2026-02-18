Genoemd als groot voorbeeld: dit zegt nieuwe uitdager over het opkijken naar Van Aert

Wout van Aert is voor velen een groot voorbeeld, maar opvallend genoeg ook voor renners die met hem de strijd willen aangaan. Voorlopig komt hij nog te weinig in het vaarwater van Pavel Bittner om hem als concurrent te bestempelen. Al kan dat misschien nog wel veranderen.

De inmiddels 23-jarige Bittner is de laatste jaren een van de revelaties onder de sprinters. We nemen u even mee naar de Vuelta van 2024, toen Van Aert zo sterk bezig was, tot aan zijn valpartijen. Van Aert won in die editie drie ritten en zou zeker met de puntentrui naar huis zijn gegaan, als een zware val hem niet tot een opgave dwong.

Toch werd hij ook enkele keren geklopt in de sprint. Dat gebeurde bijvoorbeeld in de vijfde etappe, met aankomst in Sevilla. Pavel Bittner verraste hem. Nu geeft de Tsjech bij In De Leiderstrui toe dat Van Aert een van zijn voorbeelden is. We kennen Bittner immers vooral als sprinter, maar hij wil het ook in de klassiekers ver kunnen schoppen.

Pedersen en Van Aert staan voor knappe combinatie

"Mannen zoals Mads Pedersen en Wout van Aert winnen zoveel wedstrijden en die kunnen ook gewoon massasprints winnen", zegt de snelle man van Picnic PostNL. "Ik wil graag sneller worden, om met de rapste mannen te strijden. Maar ik wil ook de inhoud houden voor het eendagswerk. Dat blijven toch de coolste koersen om te winnen."

De lastigere eendagskoersen spreken volgens hem dus het meest tot de verbeelding en staan ook hoog op het verlanglijstje. Helpt het dan om naar een Van Aert en Pedersen op te kijken, in de hoop om ooit hun niveau te bereiken? "Uiteindelijk heeft iedereen iemand nodig, waar je naar opkijkt. Je moet groot dromen, ervoor gaan en erin geloven."

Pedersen momenteel in de lappenmand



De evolutie in de carrière van Van Aert en Pedersen is ronduit indrukwekkend, vindt Bittner. "Die mannen zijn al zo lang zó goed en worden nog steeds beter, met name Mads." Alleen is het maar de vraag hoe de Deen in 2026 zal herstellen van zijn pols- en sleutelbeenbreuk.