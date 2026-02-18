Van der Poel doet onthulling over hartslag en gelooft cijfer van andere topsporter amper: "Dat is echt gek"

Van der Poel doet onthulling over hartslag en gelooft cijfer van andere topsporter amper: "Dat is echt gek"
Foto: © photonews

In de koers is het belangrijk om alle cijfers op te volgen, zoals de hartslag van een renner. Van der Poel geeft iets meer inkijk in wat die hartslag dan zou moeten of kunnen zijn.

Het is geen geheim dat Van der Poel ook een fervent golfer is. In die sport haalde de Amerikaan Justin Thomas bij een putter maar liefst 150 hartslagen per minuut. Zulke cijfers zal Van der Poel zelf niet zo heel snel halen. "Dan moet ik al hard op de pedalen trappen op de fiets, of vrij snel lopen", getuigt de Nederlander in de WHOOP Podcast

Van der Poel moet zich in het wielrennen mentaal sterk tonen, maar in het golfen is dat ook van belang. Op een andere manier weliswaar. "In golf is het mentale aspect zo anders. Je moet gefocust blijven voor de 18 of 36 holes, zoals in de Ryder Cup. Dat wordt erg onderschat. Als je zo'n hartslag hebt zonder een echt fysieke inspanning te doen, dat is echt gek."

Hartslag Van der Poel kenmerkend voor duursporter

Een hartslag kan heel hoog liggen, maar kan uiteraard ook heel laag liggen in periodes van rust. Van der Poel wil hierover wel een cijfer met de buitenwereld delen. "Mijn laagste hartslag die WHOOP ooit waarnam, was 34 hartslagen per minuut. Dat is heel laag, maar dat komt wel vaker voor bij duursporters. Het hart is goed getraind."

Het is bijzonder dat Van der Poel dit prijs geeft. In tegenstelling tot veel van zijn collega's plaatste hij immers geen gegeven op Strava over zijn trainingsritten. Nu weten we toch alweer een klein beetje meer over hem. Van der Poel denkt overigens niet dat zijn lage hartslag heel veel verschilt van wat de gemiddelde wielrenner laat noteren.

Van der Poel trekt algemene conclusie over wielrenners


"Ik denk dat wielrenners in het algemeen lage hartslagen halen", besluit Van der Poel. De reden hiervoor is wat hij zelf aanhaalde. Het is blijkbaar een veel voorkomend gegeven bij topsporters die het moeten hebben van uithouding.

