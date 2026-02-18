Benji Naesen velt streng oordeel over prestatie en gebaren van Remco Evenepoel

Het is niet onopgemerkt voorbijgegaan dat Remco Evenepoel moest lossen in de UAE Tour. Benji Naesen heeft er ook op gereageerd.

Dat heeft Naesen gedaan in de Lanterne Rouge Cycling Podcast. "Met drie kilometer te gaan betaalt hij de prijs voor het eerder proberen volgen van Gall en Tiberi", velt de wieleranalist een oordeel over het lossen van Evenepoel. "Evenepoel hanteerde een totaal andere strategie in vergelijking met een Del Toro", merkt hij ook op.

De Mexicaan begon veel voorzichtiger, zelfs in die mate dat hij zelf leek te lossen, om dan op het einde met indrukwekkende wattages te komen. Door dit tactische steekspel reed Evenepoel op een bepaald moment nog voor Del Toro. Naesen ziet het tactische gegeven echter niet als een valabel excuus om de prestatie van Evenepoel te verklaren.

Naesen trapt open deur in over prestatie Evenepoel

"De strategie maakt mij niet veel uit. Hij zou desondanks beter moeten doen", doelt Naesen erop dat Tiberi er ook al een inspanning op had zitten. "Het is een veel betere klimprestatie van Tiberi dan van Evenepoel. No shit, Sherlock", beseft Naesen plots dat hij een open deur intrapt. Tiberi ging uiteindelijk zelfs met de ritzege aan de haal.

Waar ligt het dan aan dat Evenepoel niet beter voor de dag kwam? "Ik denk dat het iets mentaal is. Ik blijf dit zeggen en ik bedoel het niet op een negatieve manier. Op je dij slaan is een normale reactie als je krampen hebt. Bij Remco weet ik niet zeker of hij krampen had. Is het streng om zoiets te zeggen?" Zelfs Klaas Lodewyck twijfelde hieraan.

Reactie Evenepoel als hij lost

Evenepoel zelf verklaarde dat hij wel krampen had, maar hij sowieso ook geen goed gevoel in de benen had. "We hebben hem al op een vergelijkbare manier zien reageren als hij lost. Het gevolg is dat ik niet weet of hij krampen heeft of gewoon lost", aldus Naesen.