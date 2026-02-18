Soudal Quick-Step veegt nul weg door Belg te kloppen en bergtrui Campenaerts deel van dubbele Visma-opsteker

Er wordt in het Midden-Oosten gekoerst, maar ook in Zuid-Europa. Daar is Soudal Quick-Step erin geslaagd om de nul van de tabellen te vegen. In de Ruta del Sol was er dan weer een dubbele opsteker voor Visma-Lease a Bike.

Ruta del Sol

Beide rittenkoersen werden vandaag aangevat en in de Ruta del Sol waren ze eerst aan de aankomst. Dat hoeft ook niet te verbazen, want er werd amper 150 kilometer gereden tussen Benahavis en Pizarra. Geen tijd te verspelen dus, dacht Victor Campenaerts. Hij zorgde zowaar voor de eerste aanval van de dag en pakte bergpunten.

Zijn punten op de Puerto del Madroño leveren Campenaerts de kleurrijke bergtrui op. Daar mag hij morgen in starten en daardoor was hij na de openingsetappe sowieso verzekerd van deelname aan de podiumceremonie. Kort na de klim werd Campenaerts ingerekend en de uitvalspogingen die nog volgden werden allemaal tenietgedaan.

🚴🇪🇸 | Christophe Laporte kende een ongelukkig 2025, maar opent in 2026 al vroeg zijn zegerekening. Hij wint de openingsetappe van de Ruta del Sol! 🐝🙌🏼 #cycling



Wielrennen 👀 HBO Max pic.twitter.com/4KGnXohSJR — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 18, 2026

Het was dus sprinten geblazen en er volgde nog meer goed nieuws voor Visma-Lease a Bike: Christophe Laporte maakte het af. De Fransman begint dus met een knal aan het seizoen: als hij straks in het voorjaar over goede benen beschikt, zal Van Aert daar alleen maar blij om zijn. Tronchon en Oliver werden tweede en derde. De Belg Michiel Lambrecht van Flanders-Baloise eindigde eervol zevende.





Ronde van de Algarve

In de Ronde van de Algarve was de verwachting eveneens dat er gesprint zou worden. Dat betekende dat Jasper Philipsen en Arnaud De Lie wel met ambitie van start mochten gaan. Het werd in Tavira inderdaad de verwachte massasprint. Plaats vier en plaats zes waren echter niet wat Philipsen en De Lie in gedachten hadden.

🚴🇵🇹 | Paul Magnier wint de openingsrit van de Volta ao Algarve! Hij schenkt zijn ploeg de eerste zege van het jaar. 💨 #cycling



Wielrennen 👀 HBO Max pic.twitter.com/DTaOZZMTn0 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 18, 2026

Er was wel een Belgische ploeg aan het feest: Magnier bezorgde met zijn spurt Soudal Quick-Step de eerste overwinning van het seizoen. Jordi Meeus was uiteindelijk de voornaamste belager voor de Fransman. De Tsjech Bittner maakte de top drie in de rituitslag compleet.