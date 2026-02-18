🎥 Evenepoel laat na reactie Lodewyck toch ander geluid horen en is heel eerlijk over inzinking

Waar heeft die inzinking in de UAE Tour aan gelegen? Alleen Remco Evenepoel zelf kon hier duidelijkheid over bieden.

Evenepoel is leider af in de UAE Tour, want in de eerste rit met aankomst bergop moest hij verrassend vroeg lossen en verloor hij meer dan twee minuten. We zagen Remco verschillende keren op zijn rechterbeen slaan, alsof hij krampen had. Ploegleider Klaas Lodewyck vermoedde dan weer dat krampen niet de spelbreker waren.

De woorden van de renner zelf moesten uitsluitsel brengen: Evenepoel heeft gereageerd bij Het Nieuwsblad. Evenepoel beweerde dat hij tijdens de beklimming van de Jebel Mobrah wel degelijk snel opkomende krampen kreeg. Het is niets wat Evenepoel nog niet vaak meemaakte. Hij vermoedt dat hij niet helemaal hersteld was van de inspanning van een dag eerder.

Evenepoel herpakt zich na slechte kilometer

Nadat hij moest lossen reed hij een hele slechte kilometer, maar Evenepoel had het gevoel dat hij er daarna weer wat beter doorkwam. We hebben al meermaals gezien dat Evenepoel bergop een moeilijk moment krijgt en zich later dan weer kan herpakken. Hij haalt zelf aan dat vooral bij het begin van een seizoen hem dit weleens overkomt.

Remco looks to be struggling in the heat 🥵 pic.twitter.com/o9pDm84TWM — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) February 18, 2026

Voorts zegt Evenepoel dat hij sowieso geen goed gevoel had in de benen. In principe kan het niet aan de warmte liggen, omdat hij naar eigen zeggen voldoende is blijven drinken. Evenepoel trekt nog geen definitieve conclusies over het klassement, maar wil nu vooral nog iets moois verwezenlijken in de rit van zaterdag en die proberen te winnen.



Tegenvaller voor Evenepoel en Red Bull

Evenepoel vindt overigens ook dat hij geen excuses mag zoeken, aangezien het goede gevoel in de benen er sowieso niet was, ongeacht de krampen. In elk geval is het een serieuze tegenvaller dat hij moest lossen, zowel voor zichzelf als voor zijn ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe.