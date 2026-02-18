Van Impe deelt anekdote over de uitspraak waar Roger De Vlaeminck een prijs voor zou betalen

Van Impe deelt anekdote over de uitspraak waar Roger De Vlaeminck een prijs voor zou betalen
Roger De Vlaeminck haalde onlangs nog eens het nieuws met uitspraken over onder andere Mathieu van der Poel. Nochtans weet Roger goed dat sommige uitspraken je duur te staan kunnen komen. Een anekdote van Lucien Van Impe spreekt boekdelen.

Laat ons niet vergeten dat De Vlaeminck in zijn carrière massa's grote koersen gewonnen heeft. Hij heeft alle Monumenten op zijn palmares gezet, won minstens een etappe in elke grote ronde. Alleen werd hij nooit wereldkampioen. Eén keer was hij er wel heel erg dichtbij: hij werd tweede op het WK van 1975 in het Waalse Yvoir.

Van Impe weigerde toen De Vlaeminck aan de wereldtitel te helpen. De 'Kleine van Mere' deed dit een maand geleden nog eens uit de doeken op Velofollies, tijdens een interview met de organisatie. "Daar heb ik nog altijd een beetje spijt van, maar het was zijn schuld. Roger was medekopman. Eddy Merckx was daar ook hè. Wij mochten met elf starten omdat Eddy het jaar voordien wereldkampioen was.

De Vlaeminck noemde Van Impe 'een halve'

België was zo met een man meer dan andere landen. Het was de kruimel voor wat een conflict zou worden in de Belgische ploeg. "Op de persconferentie een dag voor het WK kregen we er een vraag over dat we met elf waren. Roger wees naar mij en zei: "Neen, met tien en een half." Ik zei hem meteen: "Ik hoop dat je morgen die halve niet nodig hebt."

Tijdens het WK vormde zich een kopgroep van een tiental renners, met drie Belgen en drie Nederlanders bij. Op een gegeven moment reed Hennie Kuiper een halve minuut weg. "Eddy dacht niet dat hij kon winnen, maar Roger wel en hij moedigde ons aan om te rijden in de achtervolging. Ik zei: "Ik ben maar een halve, hè". Ik heb niet willen rijden, ik heb er nog een beetje spijt van."

De Vlaeminck en Van Impe hebben het bijgelegd


Dat WK had dus anders kunnen uitdraaien. "Ik ben ervan overtuigd dat ik het gat kon toerijden. Maar hij had een dag eerder gezegd dat ik maar een halve was, dat mocht hij niet gezegd hebben. De Vlaeminck werd tweede, met vijf fietsen voor op de rest. We zijn daarna goed bevriend geraakt, het is bijgelegd. Hij beweerde dat hij bedoelde dat ik klein was. Ik had het anders opgenomen." 

