Harde taal aan het adres van Uijtdebroeks: "Cian, nog geen recht van spreken, nog even je mond houden"

Cian Uijtdebroeks is aan een nieuw verhaal begonnen na zijn transfer van Visma-Lease a Bike naar Movistar. Volgens Uijtdebroeks heeft hij een lossere ploeg nodig en had hij bij Visma weinig inspraak.

Het zijn verklaringen die niet door iedereen in dank worden afgenomen. Het past wel in een patroon, want er zijn recent wel vaker renners of stafleden die na hun vertrek bij Visma-Lease a Bike openlijk hun beklag doen. Op dat vlak zit de Nederlandse formatie met een PR-probleem. Zo is Vingegaard meer op hoogtestage dan hij wil en Simon Yates stopte zelfs.

In de podcast Live Slow Ride Fast is het een thema dat veel aandacht krijgt. Voormalig wielrenner Thomas Dekker vindt echter dat de kwestie Uijtdebroeks nog heel wat anders is. "Cian Uijtdebroeks heeft nog geen recht van spreken", is het strenge oordeel van de Nederlander over de Belg. "Dan had ie een paar jaar verder moeten zijn."

Dekker fileert carrièrekeuzes Uijtdebroeks

Uijtdebroeks wilde ook vaker zijn eigen kans kunnen gaan, maar het is inderdaad de vraag of hij al voldoende bewezen heeft om dit af te dwingen. "Cian Uijtdebroeks heeft nu een paar hele rare stappen gemaakt in zijn carrière. Hij is weg bij BORA, hij is weg bij Visma en rijdt nu bij een ploeg waar je liever niet wil rijden", is Dekker ook streng voor Movistar.

Volgens hem is de Spaanse ploeg niet meer de ideale bestemming. Hij roept Uijtdebroeks op om eerst te laten zien dat hij zijn potentieel kan benutten, vooraleer bepaalde uitspraken te doen. "Laat hem het eerst maar laten zien dat het eruit komt bij hem. Cian: nog even je mond houden, even een grote ronde winnen en dan gaan we het over jou hebben."

Uijtdebroeks heeft werk voor de boeg

Het is een vrij harde manier om een boodschap over te brengen, maar Uijtdebroeks weet dus waar hij aan toe is. Om alle harten te veroveren, is het eerst tijd om te laten zien wat hij in zijn mars heeft. Hopelijk lukt dat bij Movistar.