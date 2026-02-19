De druk is groot geweest en de opluchting is dat ook: dit hebben ze er bij Soudal Quick-Step over te zeggen

Het was sowieso uitkijken naar hoe Soudal Quick-Step zich zou presenteren in 2026, na het vertrek van Remco Evenepoel. Er is al vroeger druk op de ploeg gekomen dan verwacht.

Hoe sneller de nul van de tabellen, hoe prettiger voor elke wielerploeg. Soudal Quick-Step heeft zeker de gewoonte om vroeg in het seizoen aardig wat zeges te behalen. Nu gebeurde dat niet. Dat heeft niets te maken met Evenepoel, want hij was niet degene die voor vroege zeges zorgde. Dat was eerder iets voor een sprinter als Merlier.

Die lag echter in de lappenmand en Magnier greep eind januari nipt naast de eerste zege. In de Algarve was het voor de Fransman wel prijs in de openingsetappe. Jasper Stuyven kon mee juichen op zijn eerste koersdag voor zijn nieuwe ploeg. Hij had de toename van de druk wel gemerkt, lezen we in HLN. "Mmja, er stond wel wat druk op de ketel."

Anders al meer zeges voor Soudal Quick-Step

Iljo Keisse was zich bewust van het verleden en peperde dat er ook goed in bij de renners. "In deze fase van het seizoen staan er normaal al minstens vijf, soms zelfs tien op de teller", zei ik in de briefing vooraf tegen de jongens. "En nu is het blad nog leeg"." Het is niet fijn om het daarover te moeten hebben, hoewel er geen paniek was.

Keisse haalt aan dat het door omstandigheden zo lang wachten was op een eerste overwinning en dat ze dit binnen de ploeg ook goed beseften. "Het was ook niet zo dat we die druk extra opvoerden. Maar toch... (lacht) Het werd een beetje tijd." Je kunt natuurlijk niet eeuwig geduld tonen: goed dat dit verhaal nu geklasseerd is.

Magnier vooral bezig met klassiekers



De winnaar binnen dit hele geheel was zich dan weer nergens van bewust. Paul Magnier had helemaal geen last van druk in de jacht op een eerste zege. "Neuh. We focussen vooral op de klassiekers, die zijn het belangrijkst."