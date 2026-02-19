Visma-Lease a Bike prijst Campenaerts na zijn kleurrijke beloning

Een brede glimlach op het gelaat van Victor Campenaerts: wat zien we dat graag. Doen de vele kleurtjes op zijn shirt hem het leven bekijken door een roze bril?

Het is altijd speciaal als je een bepaalde trui mag aantrekken als leider in een nevenklassement, maar de bergtrui in de Ruta del Sol zal Campenaerts wellicht nooit vergeten. Dit is wel een heel kleurrijk exemplaar en springt er dan ook ook bovenuit. Dat zal wellicht ook zijn wat de organisatie wou bereiken. Goed gedaan, zeggen we dan.

Campenaerts vond er niet beter op dan op zijn eerste koersdag van 2026 onmiddellijk in de aanval te trekken. Het toont aan hoe groot de goesting is bij hem om opnieuw een mooi wielerjaar te beleven. Campenaerts is sowieso niet de man om de krachten al te zeer te sparen en in de Ruta del Sol is hij dat duidelijk ook niet van plan.

Campenaerts creëerde goede situatie

Omdat Campenaerts als koploper de top van een klim haalde, gaat hij na de openingsetappe aan de leiding in het bergklassement. Die eerste rit werd overigens gewonnen door zijn ploegmaat Christophe Laporte. "Dit is een heel mooie start. Victor sprong meteen na het vertrek weg en creëerde een goede situatie voor ons", looft Marc Reef Campenaerts.

"Nadat hij werd teruggepakt, volgden de aanvallen elkaar op", zag de ploegleider ook nog. Er zat echter geen enkele aanval bij die kon dragen tot de aankomst. In de sprint kwam Laporte overigens vrij vroeg op kop. "Hij moest even inhouden, maar daarna zie je dat zijn instinct supergoed is en hij op het goede moment de sprint aangaat."

Visma-Lease a Bike gunt Laporte de zege

Een hardnekkig virus hield Laporte bijna heel 2025 aan de kant, maar die bladzijde lijkt nu definitief omgeslagen. "Het is supermooi dat hij na een lastig jaar meteen een overwinning pakt. Dat is hem zeer gegund."