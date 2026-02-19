🎥 De Lie na eigen zware beuk achtervolgd door chaos en controverse: jury grijpt in met declassering

Het is een seizoensbegin met controverse voor Arnaud De Lie. Hiervoor hoeft het goudhaantje van Intermarché Lotto zelfs niet mee te doen voor de eerste plaatsen.

Het is op deze manier dat we zijn ploeg omschrijven, want hij koerst deze week in Portugal. In deze wedstrijd staat Intermarché boven Lotto op het wedstrijdshirt en niet omgekeerd. De Lie koesterde in de eerste rit in de Algarve ambities in de sprint, net als in de Clasica Almeria. Met een vijfde en zesde stek komt De Lie voorlopig nog iets tekort.

In de Algarve kwam hij overigens als zesde over de streep, maar door de declassering van Santiago Mesa schoof hij nog een plaatsje op in de rituitslag. Op de beelden is te zien hoe Santiago Mesa duidelijk van zijn lijn afweek, om vervolgens De Lie ook nog een kwak te geven. Het was in elk geval een actie om vragen bij te stellen.

De Lie gehinderd door sprintincident

De ernst van de actie zou ook afhangen van het feit of Mesa De Lie gezien heeft of niet. In elk geval is de jury overgegaan tot declassering. Er bestond geen enkele twijfel over dat De Lie ditmaal het slachtoffer was van een sprintincident. In de Clasica de Almeria van vier dagen geleden bestond daar toch wat meer discussie over.

Another day, another sprint skirmish 🙈

CT team rider highly motivated to reach top 5 against De Lie. Saw him, didn't see him? Normal racing? Yellow card worthy? 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️#VoltaAlgarve pic.twitter.com/mEY4Ipljo8 — cocaloca (@Cocaloca99) February 18, 2026

In die Spaanse eendagskoers deelde De Lie zelf een stevige por uit, maar toch was hij vooral kritisch voor Lewis Askey, de lead-out van Biniam Girmay. De Lie vond dat Askey in de weg reed en vond ook dat de jury steviger had moeten ingrijpen. Askey kwam toen bijna ten val. "Het was hij of ik", zei een geprikkelde De Lie hierover.



De Lie verlangt naar een zuivere sprint

Deze keer zal de Belgische renner meer tevreden zijn over het oordeel van de jury. Het is wel te hopen dat De Lie snel eens een zuivere sprint kan afwerken, zodat hij met gelijke wapens kan strijden tegen de andere sprinters.