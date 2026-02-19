Grote triomfator geeft zijn indruk over het moment dat Evenepoel moest lossen

Nadat hij loste op de Jebel Mobrah, was het voor Evenepoel en zijn ploeg zoeken naar verklaringen. Waar een verliezer is, is echter ook een winnaar. Dat was ditmaal Antonio Tiberi.

Antonio Tiberi toonde al een goede vorm in eerdere koersen dit jaar, maar het was nog niet van die orde dat hij het niveau van Evenepoel kon bereiken, laat staan hem kon kloppen. Het mag dus nog steeds al een verrassing bestempeld worden dat Tiberi de derde rit in de UAE Tour won en vooral dat Evenepoel het zo moeilijk had.

Evenepoel bevestigde achteraf dat hij krampen had en sowieso het goed gevoel in de benen miste. Misschien had Tiberi iets gemerkt bij zijn concurrent? De Italiaan van Bahrein-Victorious sprak in ieder geval over het moment dat Evenepoel moest lossen in het flashinterview. "Ik zat bij de eersten. Ik zag dat Remco wat meters verloor."

Tiberi keek vooral naar zichzelf

Dat zal Tiberi al de nodige moed gegeven hebben en bovendien was die andere grote kanshebber op de etappezege zich op dat moment nog aan het verstoppen. "Del Toro zat er ook niet bij. Ik dacht: misschien is dit een goede dag voor mij, maar misschien wachten ze ook op de finale. Toch probeerde ik mijn eigen koers te rijden."

Ergens speelde dus wel in het achterhoofd dat Evenepoel en Del Toro met een sterke finale nog terug vooraan konden komen. Dit bleek enkel het geval voor Del Toro, maar ook de Mexicaan kwam te laat om Tiberi nog terug te nemen. "Ik viel aan en ben zo hard mogelijk blijven rijden tot de streep." Dat bleek genoeg voor de zege.

Tweestrijd met Del Toro

Lees ook... Evenepoel geeft zijn fout toe en gaat 'The Day After' akkoord met ploegleider: "Ik heb me laten vangen"›

Tiberi sloeg een dubbelslag, want hij is nu ook de leider in de UAE Tour. In het algemeen klassement lijkt het nu vooral uit te draaien op een tweestrijd tussen hem en Del Toro. Later deze week moet Tiberi op de Jebel Hafeet een voorsprong van 21 seconden verdedigen.