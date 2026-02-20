Bevrijding door vertrek van Evenepoel? Van Wilder is klaar en duidelijk

Na jaren in dezelfde ploeg zijn Ilan Van Wilder en Remco Evenepoel sinds dit jaar concurrenten. Dat voelt nog wat vreemd aan, maar Van Wilder kan zich nu ook eindelijk zelf bewijzen.

De UAE Tour is de eerste wedstrijd van Ilan Van Wilder zonder Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step. De kopman van The Wolfpack doet het ook goed, na de tijdrit en de zware aankomst bergop staat hij zesde in het klassement.

Van Wilder en Evenepoel geen ploegmaats meer

Van Wilder staat zo vijf plaatsen hoger dan zijn voormalige kopman Remco Evenepoel, die woensdag op de loodzware slotklim door het ijs zakte. Voor Van Wilder voelt het nog wat vreemd aan dat Evenepoel geen ploegmaat meer is.

"Het is raar om hem hier in het hotel aan een andere eettafel te zien zitten", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Maar dat is het leven zeker?" Van Wilder krijgt nu zelf de kans om zich te bewijzen als kopman bij Soudal Quick-Step.

Van Wilder wil groeien als kopman zonder Evenepoel

Is het vertrek van Evenepoel dan een bevrijding voor Van Wilder? "Goh, het is niet dat ik me gevangen voelde, maar het is wel een feit dat een groot deel van mijn programma werd opgeofferd aan dat van hem. En dat valt nu weg."

Van Wilder hoopt door te strijden tegen de allerbesten in koers nog wat beter te worden en ook zelf mee te strijden voor een goed eindresultaat. In de UAE Tour hoopt hij nog wat op te schuiven in het klassement.