Soudal Quick-Step lost selectie voor Ronde van Rwanda

Soudal Quick-Step heeft de selectie voor de Ronde van Rwanda bekendgemaakt. De selectie combineert ervaring met jonge namen en richt zich op sterke prestaties in een heuvelachtig parcours.

Grote ronde na WK in Rwanda

De Ronde van Rwanda vindt plaats tussen 22 februari en 1 maart en loopt over een traject dat dagelijks klimwerk vraagt. De organisatie kijkt uit naar een internationaal deelnemersveld, voor de belangrijkste koers in het land na het WK.

De opleidingsploeg van Soudal Quick-Step nam de voorbije drie edities deel en behoorde telkens tot de bepalende teams. De formatie behaalde vier ritzeges en droeg meermaals de leiderstrui, wat ook nu weer de ambitie is.

Selectie Soudal Quick-Step voor Ronde van Rwanda

De selectie bestaat uit Henrique Bravo, Said Cisneros, Matthijs De Clercq, Hodei Muñoz en Erazem Valjavec. Cisneros verschijnt voor het eerst in het shirt van de ploeg en doet dat als Mexicaans juniorenkampioen.

Kevin Hulsmans benadrukt dat de rennersgroep goed aansluit bij het profiel van de wedstrijd. “We gaan naar Rwanda met een behoorlijk solide en evenwichtig team, bestaande uit jongens die goed uit de verf komen op de beklimmingen”, klinkt het in een mededeling aan onze redactie.



De ploeg mikt op regelmatige aanwezigheid in de voorste gelederen en wil opnieuw meestrijden voor dagsucces. “We zijn voorbereid om daar alles te geven en te proberen een ritzege te behalen”, besluit Hulsmans.