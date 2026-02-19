Verandert Red Bull plan met Evenepoel door uitvallen Van Gils? Ploegleider spreekt klare taal

Naast Remco Evenepoel leek ook Maxim Van Gils er zin in te hebben om er bij Red Bull tegenaan te gaan. Een valpartij heeft voor die laatste meteen roet in het eten gegooid.

Van Gils heeft een bekkenbreuk opgelopen nadat het na contact met Jan Christen tot een val kwam. Een spijtige zaak voor de Belgische renner, die anders wel was uitgespeeld door zijn ploeg in Milaan-Sanremo. Remco Evenepoel heeft al vaker gezegd niet aan La Primavera te zullen deelnemen, maar nu komt er een plek vrij.

Zouden ze dan toch niet van plan veranderen en Evenepoel alsnog aan de start brengen van Milaan-Sanremo? Tenslotte wil Red Bull toch geen slecht figuur slaan in het eerste Monument van het jaar. Ploegleider Patxi Vila heeft hierover gesproken bij DH. "Het klopt dat Maxim onze kopman was voor het eerste Monument van het seizoen."

Red Bull wil vasthouden aan programma Evenepoel

Vervolgens komt de Spanjaard echter met heel duidelijke woorden. "Het is niet omdat Maxim forfait moet geven dat we Remco aan de start brengen", veegt Vila de theorie over de wissel Van Gils-Evenepoel van tafel. "Het is te makkelijk om die link te leggen. "Het idee is niet om het programma van de Vlaams-Brabander overhoop te gooien."

Bij Red Bull-BORA-hansgrohe kijken ze ook al wat verder dan hun neus lang is. "Maxim zal zeker de Ardennenklassiekers missen. Hij had anders in die wedstrijden een belangrijke bondgenoot voor Evenepoel kunnen zijn. Het is echt jammer dat het voor hem misliep dit seizoensbegin. Wat hij al liet zien, was indrukwekkend."

De zomer is het mikpunt voor Van Gils

Er zijn een hele hoop doelstellingen die verdwijnen. Red Bull hoopt nog op een sterk tweede deel van het seizoen voor Van Gils. "Met het perspectief dat we nu voor ogen hebben, gaan we met Maxim werken richting de zomer."