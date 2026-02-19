📷 Stevige valpartij in UAE Tour: Belgisch renner lijkt grootste slachtoffer en geeft op

Vandaag wordt de vierde etappe van de UAE Tour gereden. Die eindigde echter in mineur voor onze landgenoot Robbe Ghys.

Zware valpartij in UAE Tour

Op 29 kilometer van het einde raakten vier renners betrokken bij een stevige valpartij. Het waren Robbe Ghys, Fabio Jakobsen, Daan Hoole en Ethan Hayter.

Hoole en Jakobsen konden al snel hun weg vervolgen, maar voor Hayter en Ghys zag het er niet al te goed uit. Zij bleven zitten op het asfalt.

Even later stapte Ghys in de ziekenwagen, terwijl hij zijn linkerarm ondersteunde. Het ziet er naar uit dat onze landgenoot een sleutelbeenbreuk heeft opgelopen. Een duimpje naar de camera, maar mogelijk zit zijn voorjaar erop.

Jakobsen wellicht oorzaak van valpartij

“Ik reed ergens overheen en mijn voorband klapt, ik lag gelijk op de grond”, is even later bij Sporza te horen uit een reactie van Jakobsen aan de motor.

De Nederlander lijkt de valpartij dus veroorzaakt te hebben. Jakobsen is vooral aan zijn rechterkant geschaafd, maar zette zijn koers verder. Hoe het Hayter vergaat, is niet meteen duidelijk. Later volgt wellicht meer info over hem en Ghys.



