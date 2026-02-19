Medische update van Van Gils: meer dan enkel een bekkenbreuk vastgesteld

Maxim Van Gils heeft een eerste stand van zaken gegeven na zijn zware valpartij. Daarbij laat hij weten dat het niet enkel bij een bekkenbreuk bleef.

Extra diagnose voor Maxim Van Gils

Na de crash werd aanvankelijk een bekkenbreuk vastgesteld. Later bleek in het ziekenhuis van Herentals dat ook zijn schouder geraakt is. “In een maand tijd nemen we nieuwe scans en foto’s en zien we hoe alles evolueert”, laat hij weten in een mededeling van Red Bull-BORA-hansgrohe.

De renner bevestigt dat de klap aanzienlijk was. “Het was een behoorlijk zware val”, laat hij weten. Van Gils beschrijft hoe hij na de crash bij de wedstrijdarts wachtte.

Hij ging er toen nog van uit dat de hinder beperkt zou blijven. “Ik dacht op dat moment dat ik waarschijnlijk een paar dagen wat stijf zou zijn”, doet hij zijn verhaal. Maar dat bleek slechts ijdele hoop te zijn.

Bekkenbreuk

De diagnose van de bekkenbreuk kwam onverwacht. Hij benadrukt dat de situatie niet te veranderen was en dat hij zich neerlegde bij de feiten, ook al kwam het nieuws bijzonder hard aan. “De klokken stopten even met tikken.”

Lees ook... Verandert Red Bull plan met Evenepoel door uitvallen Van Gils? Ploegleider spreekt klare taal›

De komende weken staan in het teken van rust en begeleiding door de medische staf. Hij verwacht dat de revalidatie tijd vraagt maar ziet mogelijkheden om opnieuw op te bouwen. “Het is maar weken tot ik weer op de fiets kan”, is hij hoopvol. Hoewel hij enkele doelen moet laten varen, blijft hij optimistisch over het verdere jaar. “Het seizoen is nog maar net begonnen”, besluit Van Gils.