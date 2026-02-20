Nog meer Belgen met blessures: twee keer breuken bij valpartij in koers

Robbe Ghys (Decathlon-CMA CGM) en Henri Vandenabeele (Flanders Baloise) liggen in de lappenmand. De twee Beglen kwamen ten val en liepen breuken op.

De lijst met Belgen die in de lappenmand liggen, wordt stilaan lang. Onder meer Cian Uijtdebroeks, Maxim Van Gils, Tim Merlier, Laurenz Rex, Robin Orins, Lionel Taminiaux, Lars Craps en Tiesj Benoot waren al out.

Ghys breekt sleutelbeen bij val in UAE Tour

Daar zijn nu ook nog Robbe Ghys en Henri Vandenabeele bijgekomen. Robbe Ghys kwam donderdag in de UAE Tour zwaar ten val en moest de wedstrijd verlaten. Hij liep een sleutelbeenbreuk op bij zijn val.

Ghys ondergaat in België een operatie en zal enkele weken buiten strijd zijn. Deze winter maakte Ghys na enkele jaren bij Alpecin-Premier Tech een transfer naar Decathlon-CMA CGM.

Vandenabeele breekt rib en ontwricht sleutelbeen

Henri Vandenabeele maakte dan weer een transfer van Lotto naar Flanders-Baloise, maar ligt ondertussen ook in de lappenmand. Hij viel woensdag in de Ruta del Sol en moest opgeven met een blessure.

Vandenabeele heeft een ribbreuk en een ontwrichting van het sleutelbeen opgelopen. Hij begon het seizoen nog goed met een tiende plaats in de Trofeo Calvia, maar moet nu dus revalideren.