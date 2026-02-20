Evenepoel te emotioneel na slechte prestatie? Sportpsycholoog velt zijn oordeel

Evenepoel te emotioneel na slechte prestatie? Sportpsycholoog velt zijn oordeel
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel reageerde na zijn slechte resultaat op Jebel Mobrah opnieuw emotioneel. Dat is niet voor het eerst, maar het zou hem ook kunnen helpen.

Nadat hij twee minuten verloor op Jebel Mobrah, uitte Remco Evenepoel zijn frustraties op een cameraman. Het is niet voor het eerst dat Evenepoel zo reageert, dat deed hij vorig jaar ook in Luik-Bastenaken-Luik, de Tour en het WK. 

Emoties Evenepoel geen groot probleem

Toch hoeven die emotionele reacties geen probleem te zijn volgens sportpsycholoog Jens Van Lier. "Als zulke reacties zelden of nooit voorkomen en Remco plots zo uit de hoek komt, zou ik me zorgen maken", zegt hij bij Het Nieuwsblad. 

Het hoort bij de temperamentvolle persoonlijkheid van Evenepoel, die sneller zijn emoties uit. En dat zowel positief als negatief. Evenepoel is een winnaar die wil presteren, als hij niet presteert dan is hij gewoon boos op zichzelf. 

Emoties mogen Evenepoel niet afleiden tijdens koers

"We moeten ons misschien meer zorgen maken als hij plots gelaten zou reageren", stelt Van Lier. De boosheid op het moment zelf is volgens Van Lier ook niet erg, het is vooral een stressreactie die hem helpt om daarna in balans te komen. 

Lees ook... Bevrijding door vertrek van Evenepoel? Van Wilder is klaar en duidelijk
Die emoties onderdrukken kan er volgens Van Lier zelfs voor zorgen dat de prestaties van Evenepoel eronder lijden. Maar dat moet vooral na de koers gebeuren, tijdens de koers kan het er wel voor zorgen dat Evenepoel te veel wordt afgeleid. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Bevrijding door vertrek van Evenepoel? Van Wilder is klaar en duidelijk

Bevrijding door vertrek van Evenepoel? Van Wilder is klaar en duidelijk

08:00
Van der Poel vindt één iets niet leuk aan de klassiekers: "Jammer"

Van der Poel vindt één iets niet leuk aan de klassiekers: "Jammer"

11:00
Nu Van Gils geblesseerd is: broedt Red Bull-BORA-hansgrohe op plan met Evenepoel?

Nu Van Gils geblesseerd is: broedt Red Bull-BORA-hansgrohe op plan met Evenepoel?

07:00
"Enorme aderlating..." Naesen baalt als een stekker bij Decathlon-CMA CGM

"Enorme aderlating..." Naesen baalt als een stekker bij Decathlon-CMA CGM

10:00
Met vertrouwen naar de klassiekers: Van Aert zal op belangrijke pion kunnen rekenen

Met vertrouwen naar de klassiekers: Van Aert zal op belangrijke pion kunnen rekenen

08:30
Nog meer Belgen met blessures: twee keer breuken bij valpartij in koers

Nog meer Belgen met blessures: twee keer breuken bij valpartij in koers

07:36
"Zal binnen 20 jaar nog meer betekenis krijgen": Genieten voor Belg bij Team UAE

"Zal binnen 20 jaar nog meer betekenis krijgen": Genieten voor Belg bij Team UAE

21:30
Van Gils spreekt klare taal richting Jan Christen die hem zwaar ten val bracht

Van Gils spreekt klare taal richting Jan Christen die hem zwaar ten val bracht

20:30
Ayuso en Almeida een hak gezet: "Ze wilden niet met me samenwerken"

Ayuso en Almeida een hak gezet: "Ze wilden niet met me samenwerken"

20:00
Evenepoel geeft zijn fout toe en gaat 'The Day After' akkoord met ploegleider: "Ik heb me laten vangen"

Evenepoel geeft zijn fout toe en gaat 'The Day After' akkoord met ploegleider: "Ik heb me laten vangen"

19/02
🎥 Is dit de reden? Expert neemt bikefit onder vuur na offday Evenepoel

🎥 Is dit de reden? Expert neemt bikefit onder vuur na offday Evenepoel

19/02
Arnaud De Lie stelt zware voorwaarde om Milaan-Sanremo te rijden

Arnaud De Lie stelt zware voorwaarde om Milaan-Sanremo te rijden

19:00
Jasper Stuyven fietst maatje kleiner na transfer en spreekt duidelijke taal

Jasper Stuyven fietst maatje kleiner na transfer en spreekt duidelijke taal

18:30
"Belangrijke waardemeter": Jasper Philipsen zegt waar hij er wil staan dit voorjaar

"Belangrijke waardemeter": Jasper Philipsen zegt waar hij er wil staan dit voorjaar

18:00
Verandert Red Bull plan met Evenepoel door uitvallen Van Gils? Ploegleider spreekt klare taal

Verandert Red Bull plan met Evenepoel door uitvallen Van Gils? Ploegleider spreekt klare taal

13:30
Soudal Quick-Step lost selectie voor Ronde van Rwanda

Soudal Quick-Step lost selectie voor Ronde van Rwanda

17:00
Eén en drie: twee broers op podium in UAE Tour

Eén en drie: twee broers op podium in UAE Tour

16:00
Zelfde lot als Eli Iserbyt? Fabio Jakobsen zegt hoe het gaat na operatie aan slagader

Zelfde lot als Eli Iserbyt? Fabio Jakobsen zegt hoe het gaat na operatie aan slagader

15:00
Medische update van Van Gils: meer dan enkel een bekkenbreuk vastgesteld

Medische update van Van Gils: meer dan enkel een bekkenbreuk vastgesteld

14:30
📷 Stevige valpartij in UAE Tour: Belgisch renner lijkt grootste slachtoffer en geeft op

📷 Stevige valpartij in UAE Tour: Belgisch renner lijkt grootste slachtoffer en geeft op

14:00
Grote triomfator geeft zijn indruk over het moment dat Evenepoel moest lossen

Grote triomfator geeft zijn indruk over het moment dat Evenepoel moest lossen

19/02
📷 Twee keer Van der Poel geklopt in Monumenten maar nu vooral een kans voor de fietsliefhebber

📷 Twee keer Van der Poel geklopt in Monumenten maar nu vooral een kans voor de fietsliefhebber

12:30
Benji Naesen velt streng oordeel over prestatie en gebaren van Remco Evenepoel

Benji Naesen velt streng oordeel over prestatie en gebaren van Remco Evenepoel

18/02
Streep door klassiekers: Benoot ondergaat operatie en krijgt te maken met teleurstelling van jewelste

Streep door klassiekers: Benoot ondergaat operatie en krijgt te maken met teleurstelling van jewelste

19/02
Nieuwe beelden van de fysio brengen goed nieuws over Wout van Aert

Nieuwe beelden van de fysio brengen goed nieuws over Wout van Aert

19/02
De druk is groot geweest en de opluchting is dat ook: dit hebben ze er bij Soudal Quick-Step over te zeggen

De druk is groot geweest en de opluchting is dat ook: dit hebben ze er bij Soudal Quick-Step over te zeggen

19/02
Visma-Lease a Bike prijst Campenaerts na zijn kleurrijke beloning

Visma-Lease a Bike prijst Campenaerts na zijn kleurrijke beloning

19/02
🎥 Evenepoel laat na reactie Lodewyck toch ander geluid horen en is heel eerlijk over inzinking

🎥 Evenepoel laat na reactie Lodewyck toch ander geluid horen en is heel eerlijk over inzinking

18/02
🎥 De Lie na eigen zware beuk achtervolgd door chaos en controverse: jury grijpt in met declassering

🎥 De Lie na eigen zware beuk achtervolgd door chaos en controverse: jury grijpt in met declassering

19/02
Harde taal aan het adres van Uijtdebroeks: "Cian, nog geen recht van spreken, nog even je mond houden"

Harde taal aan het adres van Uijtdebroeks: "Cian, nog geen recht van spreken, nog even je mond houden"

19/02
Van Impe deelt anekdote over de uitspraak waar Roger De Vlaeminck een prijs voor zou betalen

Van Impe deelt anekdote over de uitspraak waar Roger De Vlaeminck een prijs voor zou betalen

18/02
Van der Poel doet onthulling over hartslag en gelooft cijfer van andere topsporter amper: "Dat is echt gek"

Van der Poel doet onthulling over hartslag en gelooft cijfer van andere topsporter amper: "Dat is echt gek"

18/02
Opvallend: ploeg Evenepoel haalt analiste in huis die geregeld te zien was in Vive le Vélo

Opvallend: ploeg Evenepoel haalt analiste in huis die geregeld te zien was in Vive le Vélo

18/02
Belgische ploegleider weerlegt theorie over Evenepoel en wijst op mogelijk andere fout

Belgische ploegleider weerlegt theorie over Evenepoel en wijst op mogelijk andere fout

18/02
Genoemd als groot voorbeeld: dit zegt nieuwe uitdager over het opkijken naar Van Aert

Genoemd als groot voorbeeld: dit zegt nieuwe uitdager over het opkijken naar Van Aert

18/02
Eerste stevige klimexamen van het jaar: Evenepoel weet wat hem te doen staat

Eerste stevige klimexamen van het jaar: Evenepoel weet wat hem te doen staat

18/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Maxim Van Gils Arnaud De Lie Tadej Pogacar Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Christophe Laporte Jasper Philipsen Jasper Stuyven Antonio Tiberi Robbe Ghys Thomas Dekker Victor Campenaerts Jordi Meeus Oliver Naesen Roger De Vlaeminck Adam Yates Lucien Van Impe Simon Yates Cian Uijtdebroeks

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved