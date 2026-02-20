Evenepoel te emotioneel na slechte prestatie? Sportpsycholoog velt zijn oordeel

Remco Evenepoel reageerde na zijn slechte resultaat op Jebel Mobrah opnieuw emotioneel. Dat is niet voor het eerst, maar het zou hem ook kunnen helpen.

Nadat hij twee minuten verloor op Jebel Mobrah, uitte Remco Evenepoel zijn frustraties op een cameraman. Het is niet voor het eerst dat Evenepoel zo reageert, dat deed hij vorig jaar ook in Luik-Bastenaken-Luik, de Tour en het WK.

Emoties Evenepoel geen groot probleem

Toch hoeven die emotionele reacties geen probleem te zijn volgens sportpsycholoog Jens Van Lier. "Als zulke reacties zelden of nooit voorkomen en Remco plots zo uit de hoek komt, zou ik me zorgen maken", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Het hoort bij de temperamentvolle persoonlijkheid van Evenepoel, die sneller zijn emoties uit. En dat zowel positief als negatief. Evenepoel is een winnaar die wil presteren, als hij niet presteert dan is hij gewoon boos op zichzelf.

Emoties mogen Evenepoel niet afleiden tijdens koers

"We moeten ons misschien meer zorgen maken als hij plots gelaten zou reageren", stelt Van Lier. De boosheid op het moment zelf is volgens Van Lier ook niet erg, het is vooral een stressreactie die hem helpt om daarna in balans te komen.

Die emoties onderdrukken kan er volgens Van Lier zelfs voor zorgen dat de prestaties van Evenepoel eronder lijden. Maar dat moet vooral na de koers gebeuren, tijdens de koers kan het er wel voor zorgen dat Evenepoel te veel wordt afgeleid.