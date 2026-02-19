Streep door klassiekers: Benoot ondergaat operatie en krijgt te maken met teleurstelling van jewelste

Wat een opdoffer voor Tiesj Benoot. Bij Decathlon CMA CGM had hij zich zelf in de klassiekers weer meer kunnen manifesteren. Alleen zal hij geen voorjaarsklassiekers rijden door een rugblessure.

Decathlon CMA CGM meldt op sociale media het slechte nieuws over Benoot. Tijdens zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen in de winter werd bij hem rugpijn vastgesteld, waardoor zijn trainingsschema verstoord werd. Na een onderzoek kwam de medische afdeling van de ploeg met een diagnose: Benoot had een hernia opgelopen.

Bovendien was een chirurgische ingreep vereist om het euvel op te lossen. Jacky Maillot, het hoofd van de medische staf, geeft meer informatie. "Tiesj heeft deze week een succesvolle operatie ondergaan voor een lumbale hernia. Hij begint nu aan zijn herstelfase." De operatie is dus achter de rug, er kan weer gedacht worden aan een rentree.

Benoot mist voorjaarsklassiekers voor het eerst

Wanneer die er komt, hangt af van de vooruitgang die Benoot boekt tijdens zijn revalidatie. Wat wel vaststaat, is dat hij een streep kan trekken door de voorjaarsklassiekers. "Voor mij is het een echte teleurstelling om voor het eerst in mijn carrière de klassiekers te missen", reageert een aangeslagen Benoot, vorig jaar nog derde in Dwars door Vlaanderen.

Lors de sa préparation hivernale, Tiesj Benoot a ressenti une douleur au dos perturbant son entraînement. Après consultation et diagnostic réalisés par le pôle médical de l'équipe, une hernie discale nécessitant une intervention chirurgicale a été détectée.



Jacky Maillot,… pic.twitter.com/InfaIhnzPl — DECATHLON CMA CGM TEAM (@decathloncmacgm) February 19, 2026

Toen reed hij nog voor Visma-Lease a Bike. Benoot hoopt dat zijn nieuwe ploeg ook zonder hem een goed figuur kan slaan in de klassiekers. "Ik zal de grootste supporter zijn van mijn ploegmaats voor de tv. Ik ben echt gemotiveerd om op een hoger niveau terug te komen dan ooit tevoren. Een grote dank aan het team voor het vertrouwen in deze moeilijke tijden."





Aderlating voor nieuwe ploeg Benoot

Het hoeft amper gezegd te worden, maar uiteraard wenst Decathlon CMA CGM zijn renner een spoedig herstel. Voor Benoot is het oplopen van deze rugblessure een opdoffer, maar voor zijn ploeg is het zeker ook een zware aderlating om hem te moeten missen dit voorjaar.